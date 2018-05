El PP recurre el acuerdo plenario sobre el proceso convocado para cubrir dos plazas de policía local

El PP de Toro presentó ayer un recurso de reposición por el que solicita la anulación del acuerdo aprobado en el Pleno celebrado el pasado 5 de abril, basado en la delegación en la Junta de la convocatoria del proceso de selección de dos plazas de agente de Policía Local incluidas en la oferta pública de empleo de la entidad para el presente ejercicio. El portavoz del grupo municipal popular, José Luis Prieto, justificó ayer la presentación de este recurso de reposición en que las plazas de agentes que se convocan en 2018 "no existen", ya que no se ha resuelto el procedimiento iniciado el pasado año por el Ayuntamiento y tampoco se ha llevado a cabo una ampliación de la plantilla.

En el recurso de reposición presentado, el PP especifica que las dos plazas vacantes de agente de Policía Local convocadas mediante concurso-oposición libre en 2017 no han sido cubiertas y, por tanto, "sin aumentar el número total de plazas de la plantilla, se entiende que son las mismas que aparecían como vacantes en la del pasado ejercicio". En cuanto al "fondo del asunto", tal y como detalla el recurso, la plantilla de agentes de la Policía Local de Toro de los años 2017 y 2018 está compuesta por nueve agentes en activo, de un total de 11; uno en segunda actividad y un en servicio especial de población y sanciones.

Las vacantes de la plantilla el pasado año, según el documento, eran dos y se correspondían con las plazas de agente, ya que las de segunda actividad y servicio especial se encontraban cubiertas. Estas vacantes, según el PP, no llegaron a cubrirse en el 2017 por lo que en la plantilla de personal aprobada para el este año aparecían de nuevo como puestos sin ocupar. Del mismo modo, el PP matizó que las vacantes de 2017 se convocaron en un procedimiento que aún continúa abierto, por tanto, "aunque en la plantilla de personal funcionario de 2018 continúen apareciendo dos vacantes, no se puede iniciar un nuevo proceso de selección sin aumentar previamente la plantilla". Por tanto, para el PP, la pretensión de convocar otras dos plazas de agente, de forma directa por el Ayuntamiento o mediante delegación de competencias a la Junta, "es un acto que no se ajusta a derecho y que vulnera los acuerdos de Pleno que validan el número total de efectivos de la plantilla de la Policía Local". Para el PP, "esta incongruencia" podría suponer la paralización de ambos procesos selectivos y que "no llegara a cubrirse ninguna de las vacantes, con el consiguiente perjuicio, tanto para los opositores, como para los agentes en activo y los ciudadanos".