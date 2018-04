"Teresa de Jesús transformó la sociedad de su época"

El pasado viernes, dentro del ciclo de charlas "Primavera Cultural" organizado por ProCulto en el salón de actos de la Casa de Cultura, la guía turística Rosa María Piorno impartió la conferencia "Teresa de Jesús. Mujer en su tiempo. Su relación con Toro". La autora de la presentación, natural del municipio toresano, ahonda en esta cuestión a en conversación con este diario:

-¿Cuándo comienza a interesarse por la figura de Santa Teresa de Jesús?

-Hace más de 25 años, cuando tras mudarme a Ávila comencé a trabajar en la oficina de turismo. Allí me percaté de que la mayor parte de los visitantes acudían motivados por el espíritu de la santa, fue entonces cuando comencé a interesarme en el personaje. Asimismo, al poco tiempo comencé a trabajar como guía en una exposición biográfica de Santa Teresa en la catedral; fue entonces cuando me introduje en los escritos de Santa Teresa y con ellos la personalidad de la santa terminó por cautivarme del todo.

- ¿Qué detalles de la personalidad de la santa le fascinaron cuando comenzó a profundizar en su biografía?

-Su carácter intrépido, valiente y constante. No olvidemos que fue una mujer que no se arredró ante nada, sino al contrario: tenía una tenacidad tremenda.

- ¿Qué episodio de la vida de Santa Teresa disfruta más relatando durante su labor como guía?

-Dejando a un lado la Transverberación, me gusta mucho toda su obra poética. En especial el canto "Nada te turbe"; que no solo es el que más me gusta -y que habitualmente recito sola-, sino que me ha ayudado en diferentes momentos de mi vida.

- ¿Y el aspecto que más sorprende a los visitantes?

-Quizá las diferentes escapadas que fueron jalonando su biografía. Cuando tenía 6-7 años se escapó con su hermano con el fin de ir a tierra de moros para que les descabezasen y de esta forma ir al cielo para siempre. También cuando huye de casa para entrar en el convento de la Encarnación. O cuando se escapa de este último retiro para fundar el convento de San José.

- ¿Cuál es la enseñanza que extrae después de todos estos años investigando a la santa?

-Poder hablar de Santa Teresa ha sido realmente gratificante, porque he conocido más a una gran mujer y he aprendido a ahondar en mi espiritualidad, algo que considero esencial en la vida de todas las personas. Yo he experimentado un momento de profunda espiritualidad durante una de las visitas guiadas por la exposición de la santa en la catedral de Ávila: una mujer se acercó a mí llorando y gritando comentándome lo mucho que le había emocionado mi explicación y afirmando que había sentido algo en el corazón que hace mucho que no sentía. Son esas ocasiones las que te hacen consciente de la importancia de tu labor.

- ¿Cuál es el vínculo entre Teresa de Jesús y Toro?

-Santa Teresa estuvo en Toro al menos en dos ocasiones. Su relación con la ciudad está centrada en la estrecha amistad que mantenía con Doña Guiomar de Ulloa, natural de Toro e hija de don Pedro de Ulloa. Esta noble de la época vivía en Ávila, donde conoció a la Santa, por motivos matrimoniales, pero mantenía su casa en Toro: el palacio de Bustamante. Guiomar de Ulloa no solo era amiga de Teresa de Jesús, sino que fue una acompañante espiritual, caracterizada por su fe y su piedad. Asimismo, ayudó económicamente a Santa Teresa a fundar el convento de San José en Ávila e intercedió para que el Papa le concediera la bula pontificia. Su paso por la ciudad de Toro quedó reflejado en una placa ubicada en el palacio de Bustamante que reza "En esta habitación vivió Santa Teresa de Jesús".

- En el título de su charla hay un detalle muy interesante: "Mujer en su tiempo" ¿a qué se refiere exactamente con esto?

-En aquella época las mujeres eran prácticamente esclavas, pero nuestra protagonista consiguió ser mujer dentro de aquella esclavitud. En aquella sociedad estamental, Santa Teresa rompió multitud de barreras y consiguió imponerse a muchos hombres y personalidades de un linaje superior al suyo. Entre sus muchas reivindicaciones y cambios, Santa Teresa de Jesús quería una mujer cultura, que supiese leer y escribir para llevar a cabo acciones como las que ella realizó. No en vano la santa llevó a cabo la reforma del Carmelo, que sustanció una reforma en la iglesia y una transformación en la sociedad de la época.

- Como profesional del turismo, ¿cree que la figura de Santa Teresa y su vinculación con Toro está desaprovechada por las administraciones?

-Sí, en especial todo lo que tiene que ver con su relación con Doña Guiomar de Ulloa. Esta última personalidad es la gran desconocida en Toro. Sorprende que no tenga calles dedicadas o alguna referencia en la ciudad. Para intentar paliar este desconocimiento, el año que viene realizaré un artículo en la revista "Cuadernos Toresanos" sobre la figura de Guiomar de Ulloa y su impronta en la historia de esta localidad.