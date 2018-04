El Obispado busca la "mejor solución pastoral" al retiro de Roberto Castaño

Foto M. J. C.

Castaño, en el Juramento del Silencio de la pasada Semana Santa. Foto M. J. C.

El Obispado de Zamora trabaja ya en la adopción de la "mejor solución pastoral", tras conocer la decisión del párroco Roberto Castaño de "tomarse un tiempo de impás de varios meses para recuperar las fuerzas físicas y psíquicas". A la espera de conocer qué medida adopta el Obispado de Zamora, la decisión de Castaño, anunciada en la misa que ofició el pasado domingo en la Colegiata con motivo de la coronación litúrgica de la Virgen de la Soledad, ha provocado numerosas reacciones de los toresanos que, a través de las redes sociales, han enviado mensajes de apoyo y cariño al párroco, a quien desean una pronta recuperación y agradecen su labor pastoral en Toro y, sobre todo, su entrega a la hora de ayudar a las personas necesitadas. Castaño no especificó el pasado domingo si volvería o no a Toro del "retiro" anunciado, aunque sí reconoció que su decisión de tomarse un tiempo de descanso para recuperarse a nivel físico y mental "era un secreto a voces". Del mismo modo, aclaró en su despedida que su decisión no responde a "cuestiones raras". Castaño fue nombrado párroco de Toro en el año 2008.