La afiliación a la Seguridad Social registra el mejor mes de marzo del último lustro

La sorpresa que supuso la subida de la afiliación a la Seguridad Social durante febrero, muy poco común en el ciclo laboral de Toro, mantiene las cifras positivas -aunque exiguas- durante el mes de marzo con un incremento de un 1,5% en el número de personas que actualmente cotizan en el municipio zamorano. El escaso incremento se ha materializado en un total de 45 trabajadores más respecto al mes de febrero y 93 afiliados más respecto a marzo de 2017 (con una subida interanual de un 3,12%). Si bien las cifras señalan un saldo positivo, el incremento se estima un tanto rácano para entroncarse dentro del mes las fiestas de Semana Santa; si bien es cierto también que dicha celebración se encuadró en la última semana de la treintena.

En total, Toro cuenta actualmente con 3.074 personas inscritas en la Seguridad Social. De momento, la cifra más alta del curso y unos datos muy positivos al establecer la comparativa con el pasado ejercicio, cuando la cifra se encontraba por debajo de los 3.000 (2.981 cotizantes). Las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad social dejan un resquicio halagüeño respecto a la creación de trabajo durante este año. De forma habitual, el primer trimestre del año suele traer consigo una caída en el número de afiliación que se arrastra desde el mes de octubre, con el final de vendimia y la campaña veraniega. No obstante, en 2018 el número de cotizantes en Toro ha comenzado a crecer desde la segunda mensualidad dejando la mejor cifra de afiliación en marzo del último lustro.

Por sectores, el régimen general vuelve a llevar la batuta en la creación de empleo -algo que se repite durante todo el año con la excepción del periodo de vendimia- y suma 44 nuevos trabajadores durante el tercer mes del curso. En lo que se refiere a este régimen, la variación respecto a febrero ha sido de un 2,26% más; respecto a marzo de 2017 el incremento ha alcanzado el 5,28%, lo que se traduce en 100 personas más. De acuerdo con los últimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo, en Toro hay 1993 cotizantes en el régimen general.

En el resto de sectores la variación en el número de afiliados a la Seguridad Social es prácticamente testimonia. Los autónomos suman dos nuevos trabajadores por cuenta propia, lo que apenas incide en una variación intermensual de 0,21%; más interesante es la relación con el pasado año, en el que la ciudad contaba con 12 autónomos más que los 949 actuales (un descenso del 1,25% en el último curso). El sector agrario, el tercero en términos de afiliación en el municipio, redujo en dos trabajadores sus estadísticas en marzo, un descenso del 2,25% respecto a febrero. Los trabajadores del hogar llegan hasta los 45 afiliados, un 12,5% más que hace un año.

Sin hablar unas cifras de afiliación positivas, no hay que olvidar que Toro cuenta con un paro cercano al 20% y que en el año 2011 el número de cotizantes superaba los 3.600, los datos que reflejan el tercer mes del curso son buenos en comparación con los meses de marzo de los últimos ejercicios. El pasado año, por ejemplo, estas cifras no se alcanzaron hasta la mensualidad de mayo; un periodo con un tiempo mucho más amable que el propio de marzo. Asimismo, el número de cotizantes no ha decrecido a pesar de que el turismo se está viendo muy afectado durante este primer trimestre a consecuencia de la adversa meteorología. En suma, habrá que espera a los meses estivales, verdaderos catalizadores de la contratación en la localidad, pero de momento las cifras se muestran halagüeñas.