Aprendizaje divertido

El aprendizaje y la diversión se fusionaron ayer a la perfección en dos representaciones teatrales en inglés, de las que disfrutaron alumnos de varios niveles educativos de los tres colegios públicos de la ciudad de Toro. La compañía Forum Theatre & Education de Valencia recaló ayer en el Teatro Latorre con el objetivo de ofrecer a los escolares dos montajes teatrales adaptados a los contenidos y los ciclos o etapas educativas que cursan. Durante las dos representaciones, los alumnos tuvieron que agudizar sus sentidos para seguir los diálogos en inglés de los protagonistas de las obras, aunque en todo momento se mostraron dispuestos a participar e incluso algunos subieron al escenario para colaborar con el montaje como improvisados actores.

En la primera función programada, alumnos con edades comprendidas entre los cuatro y los seis años, pudieron disfrutar del espectáculo "The teeth, the mouse & the monster", con el que pudieron descubrir una aventura llena de emoción en la que los protagonistas, el niño Dani y el ratoncito Pérez, enseñaron a los pequeños espectadores que lo más importante es vencer los miedos y no perder la ilusión. En la segunda función, dirigida a alumnos de mayor edad, la compañía valenciana puso en escena el espectáculo "The time machine", con el que los escolares disfrutaron de un viaje por el pasado, el presente y el futuro a través de las aventuras de sus dos protagonistas, Herbert y Susan. Este viaje por el tiempo, sirvió para acercar a los estudiantes de los colegios de Toro al enigmático Egipto y a sus faraones, al Renacimiento, a través de la figura de Leonardo da Vinci, o al futuro en el que los protagonistas del espectáculo se convirtieron en superhéroes.

Al margen de practicar inglés a través de los diálogos de los dos actores nativos que representaron ambos espectáculos, los escolares también vibraron con las canciones en inglés o los números de bailes incluidos en los montajes. Al margen de las funciones teatrales, la compañía facilita material didáctico a los centros educativos, con el objetivo de que los alumnos realicen un trabajo previo sobre los espectáculos. Con sus montajes la compañía pretende impulsar el teatro como herramienta didáctica en el ámbito educativo, facilitar a los profesores una herramienta eficaz para la enseñanza del idioma o motivar a los alumnos en el aprendizaje del inglés con obras dinámicas y, sobre todo, muy divertidas.