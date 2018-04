La AECC aborda en un taller los escasos beneficios que aportan a la salud alimentos procesados

Foto M. J. C.

Laura García, al fondo, presenta el contenido del taller impartido en la AECC de Toro. Foto M. J. C.

La Asociación Española contra el Cáncer de Toro celebró ayer un nuevo taller de alimentación saludable impartido por la nutricionista, dietista y tecnóloga de alimentos, Laura García Pérez, iniciativa que forma parte del programa de prevención de la enfermedad. Recordó la especialista que ya el pasado año impartió en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer un taller similar durante el que abordó, a nivel más general, la necesidad de seguir un alimentación saludable para prevenir distintas enfermedades. En el impartido ayer, García Pérez centró su intervención en los alimentos ultraprocesados, de los que resaltó que "no son interesantes", entre otros motivos porque aportan muchas calorías.

Durante su alocución, la especialista trasladó a los participantes información precisa sobre cómo pueden distinguir que alimentos ultraprocesados se pueden incluir en una dieta saludable porque "no todos son perjudiciales", aunque también subrayó que, a nivel general, no deben consumirse con demasiada frecuencia. En este punto, García Pérez recomendó reducir al mínimo la ingesta de este tipo de alimentos ultraprocesados, ya que no aportan beneficios a la salud y, en la mayoría de los casos, su aporte calórico es muy elevado.

Por otra parte, la especialista en alimentación también explicó en el taller celebrado ayer en Toro distintas pautas que pueden seguir los participantes para "elegir mejor los alimentos" a la hora de realizar la compra e incorporarlos a su dieta diaria al tratarse de productos más saludables. Durante el taller, los participantes también pudieron formular preguntas y plantear sus dudas a la especialista.