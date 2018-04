La Guardia Civil destruye un proyectil hallado por un ciudadano en la zona militar de Monte la Reina

La Guardia Civil ha destruido un proyectil (tipo granada contra carro) hallado recientemente en la zona militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro. El explosivo, según la información facilitada ayer por el Instituto Armado, fue localizado el pasado 31 de marzo por un vecino de la localidad que paseaba por la antigua zona militar de Monte la Reina. Tras el hallazgo, el vecino puso en conocimiento de la Guardia Civil de Zamora la localización de un proyectil de artillería y, tras la activación del protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones, los agentes especializados trasladados hasta el lugar del hallazgo procedieron a la señalización y posterior retirada del artefacto. En el lugar en el que fue localizado el proyectil, los especialistas pudieron comprobar que se trataba de una granada contra carro de 88,9 mm para lanzagranadas, combinado y de carga hueca.

Efectivos del grupo Sedex con base en la Comandancia de Valladolid fueron los encargados de retirar el proyectil localizado en Monte la Reina y, posteriormente, procedieron a su traslado hasta un punto próximo y seguro con el objetivo de materializar la destrucción, por el elevado riesgo que supone su transporte y manipulación. Para llevar a cabo este tipo de servicios la Guardia Civil cuenta en la actualidad con personal especializado, tanto en la búsqueda como en la localización de explosivos y en su posterior desactivación.

Ante el hallazgo del proyectil en la zona militar de Monte la Reina, la Guardia Civil recordó ayer que el transporte y la manipulación de artefactos como el localizado recientemente por un vecino en Toro entrañan un gran riesgo por lo que aconseja y recomienda no tocarlos ni moverlos y avisar, de forma inmediata, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para su recogida y posterior destrucción.

Del mismo modo, el Instituto Armado precisó que "no nos podemos fiar del aspecto físico" de artefactos como el localizado en Monte la Reina ya que, a pesar de que parecen deteriorados, obsoletos e inofensivos, "puede ser que estén aún en activo" y, por tanto, pueden causar graves daños a las personas que los manipulen. Aunque el campamento militar de Monte la Reina carece de actividad desde hace varias décadas, el paraje natural que abarca ha sido utilizado en diversas ocasiones por el Ejército para realizar maniobras. No obstante, la Guardia Civil no ha facilitado más información sobre el origen o la antigüedad del artefacto hallado en la zona militar y que fue desactivado para evitar posibles riesgos e incidentes.