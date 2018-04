El Ayuntamiento delega en la Junta el proceso para cubrir dos plazas de agente de policía

Foto M. J. C.

Dos agentes de la Policía Local durante un servicio de prevención realizado en unas fiestas de la ciudad. Foto M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro ha decidido delegar en la Junta de Castilla y León el proceso de selección de dos plazas de agente de Policía Local, incluidas en la oferta de empleo público de la entidad para el presente ejercicio. Con esta decisión, el equipo de Gobierno pretende evitar la excesiva demora acumulada en el proceso selectivo convocado el pasado ejercicio para cubrir otras dos plazas de agente, proceso que todavía no ha sido resuelto por parte del tribunal nombrado a tal efecto. La concejala del área de Personal, Ángeles Medina, recordó que en la oferta de empleo aprobada para el pasado ejercicio fueron incluidas dos plazas de agente de la Policía Local y que el proceso de selección fue asumido por el propio Ayuntamiento. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento "muy laborioso y ante la cantidad de solicitudes presentadas", todavía no ha sido posible convocar las pruebas y elegir a los aspirantes.

Aunque el Ayuntamiento asumió el citado proceso, como matizó Medina, la resolución de la convocatoria depende de un tribunal y que, en casos como el de selección de agentes de policía, la institución local no cuenta con personal suficiente para su constitución, por lo que tuvo que solicitar colaboración a otras instituciones como la Diputación o la Junta de Castilla y León. En este punto, subrayó que, sobre las dos plazas de agente convocadas para el pasado ejercicio, el citado tribunal es el que "tiene que ofrecer las explicaciones sobre el motivo por el que todavía no ha sido convocado el examen" para elegir a los dos nuevos miembros de la Policía Local. Asimismo, destacó que el Ayuntamiento ya había formalizado la reserva de dos plazas en la Academia de Policía para las dos personas seleccionadas en la convocatoria del pasado ejercicio, pero que no pudieron ser cubiertas por el retraso acumulado en su elección por parte del tribunal encargado de su resolución. Para evitar esta "excesiva demora", como destacó Medina, el equipo de Gobierno ha decidido delegar ahora la convocatoria del proceso selectivo en la Junta de Castilla y León, postura que fue consensuada con representantes de los agentes de la Policía Local. Del mismo modo la concejala socialista reconoció que otras ciudades decidieron el pasado año delegar en el Gobierno regional procesos selectivos similares que ya han concluido y que han permitido cubrir las plazas, entre otros motivos, porque la Junta de Castilla y León cuenta con más medios que Ayuntamientos como el de Toro. Con la nueva convocatoria, que se suma a la realizada el pasado año, el Ayuntamiento creará cuatro plazas de agente de Policía local.