El Pleno aprueba la subasta de 127 parcelas rústicas cuyo valor ronda los 900.000 euros

Foto M. J. C.

Los concejales de la Corporación votan uno de los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno. Foto M. J. C.

El Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer, con el voto en contra del PP, el expediente y el pliego de cláusulas administrativas que regirán el proceso de enajenación de fincas rústicas de titularidad municipal, cuyo precio de salida ha sido estipulado en un total de 898.082 euros. Para este procedimiento se ha fijado un único criterio de adjudicación, el de la oferta económica más ventajosa y, en total, serán enajenadas 127 parcelas rústicas que se localizan en los polígonos 1 y 5 y cuyo valor oscila entre los 310 y los 118.000 euros.

Durante la sesión plenaria celebrada ayer, la portavoz socialista, Ángeles Medina, destacó que, aunque el precio de salida de las fincas rústicas suma 898.082 euros, en previsión de que no todas sean adjudicadas rápidamente, el Ayuntamiento espera ingresar, durante este año, 308.500 euros procedentes de su subasta. Además, subrayó que antes de sacar a licitación el conjunto de parcelas ha sido preciso llevar a cabo un proceso de depuración física y jurídica de cada una de ellas, practicar el deslinde y formalizar la inscripción en el Registro de la Propiedad de aquellas que no estaban registradas y que, como matizó Medina, "no eran pocas". El expediente aprobado ayer en Pleno contempla un único criterio de adjudicación, la oferta económica más ventajosa aunque, en caso de que se produzca un empate entre dos propuestas sobre una misma parcela, será adjudicada al aspirante que ostente la condición de titular de explotación agraria prioritaria, de acuerdo con la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias.

A las personas que concurran al procedimiento de subasta se les exigirá una garantía provisional del 5% del valor de licitación para cada una de las parcelas y que será devuelta a aquellos licitadores que no resulten adjudicatarios. Las ofertas se podrán presentar dentro del plazo de 30 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del pliego de cláusulas administrativas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante de la web del Ayuntamiento. Además, con el objetivo de facilitar a los interesados la documentación relativa a las parcelas, el Ayuntamiento habilitará en el salón de plenos una oficina de información que permanecerá abierta los jueves y viernes, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, y dentro del plazo de información pública de 30 días naturales.

El portavoz del PP, José Luis Prieto, justificó el voto en contra de su grupo en que la enajenación de las fincas rústicas supone una "pérdida de patrimonio de todos los toresanos", aunque reconoció que es preciso regularizar la situación de algunas de estas parcelas a través de su venta, pero "solo en situaciones excepcionales". Asimismo, Prieto remarcó que el procedimiento no sigue los preceptos marcados por la Ley, tal y como refleja un informe de Secretaría, a la vez que recordó que, en ningún documento del expediente se recoge la justificación del destino de los recursos obtenidos con la subasta de las fincas rústicas. El portavoz de la oposición también remarcó que los fondos obtenidos de esta venta no pueden destinarse a sufragar gasto corriente del Ayuntamiento y recordó que, ya en un Pleno anterior, el PP pidió que los ingresos se inviertan en mejorar las infraestructuras agrarias del término municipal, propuesta que fue rechazada.

En respuesta a estas consideraciones, la portavoz socialista reconoció que, por el momento, no se ha decidido el destino final de los fondos que se obtengan con la enajenación de las parcelas rústicas incluidas en el expediente aprobado ayer en Pleno, aunque matizó que los recursos procedentes de la venta de patrimonio solamente "puede repercutir" en inversiones "tan necesarias" para la ciudad.