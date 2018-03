El número de emigrantes toresanos continúa creciendo durante el 2018

Durante las fiestas de Semana Santa las calles de Toro viven un renacer turístico. La celebración local, declarada Bien de Interés Turístico Regional, es un gran reclamo para los visitantes de las grandes urbes, quienes aprovechan los días de asueto para conocer las tradiciones de la Pascua de Resurrección local. No obstante, y a pesar de las buenas cifras que seguro dejarán tras de sí las fiestas, los datos demográficos siguen reflejando el gran problema que asola la región: la despoblación.

En esta ocasión, la cuestión es sobre el número de emigrantes toresano; que si bien no es un guarismo tan escalofriante como el de la población, continúa siendo un indicador que no para de crecer. Las últimas cifras del Censo Electoral de españoles residiendo en el extranjero (CERA) indican que 238 personas, nacidas en la ciudad de Doña Elvira, se encuentran actualmente viviendo fuera de las fronteras españolas. Esta cantidad solo supone un 2,65% de la población total del municipio Zamorano (8.974 habitantes). En términos absolutos no se puede hablar de una fuga masiva de toresanos, pero observando su crecimiento porcentual durante los últimos años se encuentra una tendencia relacionada con la pérdida poblacional.

Toro comenzó el año 2018 con 234 personas originarias de la ciudad viviendo en el extranjero. 70 emigrados más que en el año 2012, cuando el número de toresanos que decidieron buscar fortuna en otros países comenzó a crecer ostensiblemente en comparación con años pretéritos. Fue a partir de 2012, cuando las estadísticas de emigración, que apenas suponían la media docena de habitantes -como en el año 2011, por ejemplo- empezaron a incrementarse. El número de personas que han salido de Toro para buscarse la vida ha aumentado un 50% en tan solo 7 años, pasando de 160 emigrados en 2011 a 240 en 2018. La emigración de ciudadanos nacidos en Toro no es el problema más acuciante, pero es un ingrediente más que se suma a la receta de la despoblación. A la falta de trabajo y las dificultades para prosperar (sobre todo para los más jóvenes), hay que añadirle una población envejecida y también una pérdida de inmigrantes, los cuales han reducido su número en un 22% en tan solo cinco años.