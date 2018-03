La Virgen de los Dolores no desfila ni el Martes ni el Viernes Santo por la falta de cargadores

Una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Toro, la Virgen de los Dolores, no procesionará este año ni el Martes ni el Viernes Santo, por lo que tan solo recorrerá las calles de la ciudad el Viernes de Dolores. Así lo confirmó ayer la presidenta de la cofradía, Amalia Posada, quien prefirió no ahondar en los motivos por los que la talla no procesionará en los días citados, aunque puntualizó que, ya el pasado año "tampoco pudo salir" el Viernes Santo. La falta de cargadores para su traslado propició que, en 2017, la Virgen de los Dolores no pudiera procesionar el Viernes Santo, situación que obligó a adoptar una decisión, cuya consecuencia es que la imagen no se incorporará al traslado del Ecce Homo del Martes Santo ni participará en el desfile del Viernes Santo.

Por otra parte, la presidenta de la cofradía anunció que, este año, la procesión de la Virgen de los Dolores, que dentro de dos días abrirá los desfiles de la Pasión toresana, será organizada por las damas y las asociadas de la hermandad. La novedad principal de este desfile, como explicó, es que la cofradía estrenará unos faldones que recubrirán las andas de la Virgen de los Dolores, faldones que han sido confeccionados con terciopelo bordado en hilo de oro donado por una asociada y que contienen el emblema de "los siete dolores de la Virgen". Del mismo modo, destacó que la hermandad ha restaurado el repostero de la Venerable Congregación de la Virgen de los Dolores que, cada año, adorna la balconada del Ayuntamiento, junto al resto de emblemas de las cofradías de la ciudad. Por otra parte, Posada confirmó que en el desfile procesional del Viernes de Dolores se introducirán algunos cambios ya que, este año, la Banda de Música que marcará el ritmo del desfile, se situará detrás de la imagen titular y no abriendo la procesión. Del mismo modo, subrayó que en la salida de la procesión la asociación musical "La Mayor" interpretará el himno "Solo por amor", compuesto por José Manuel Chillón y que fue estrenado el pasado año, mientras que en la entrada del desfile las asociadas entonarán la Salve.