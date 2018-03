Jesús Nazareno decidirá en asamblea si permite o no la incorporación de mujeres

Foto M. J. C.

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla votará el domingo si acepta o no la incorporación de mujeres a la hermandad, la más numerosa de Toro y la única que no es mixta. El presidente de la cofradía, José Manuel de la Fuente, destacó que la "asamblea general es soberana" y, por tanto, deberá decidir si aprueba o no el ingreso de mujeres, en una votación que tendrá lugar el domingo en el cabildo general ordinario que se desarrollará en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, tras la celebración eucarística programada para las 10.00 horas. Destacó De la Fuente que "el presidente está al servicio de la cofradía y de los cofrades" y que la propuesta de votar la incorporación de las mujeres ha sido incluida en el orden del día del cabildo general ordinario, después de que en la asamblea celebrada el pasado año algunos hermanos plantearan la posibilidad de permitir el ingreso de féminas. El presidente reconoció que esta propuesta "nace de la demanda de algunos cofrades" y que, por tanto, deberá ser respaldada o rechazada en asamblea por los propios hermanos.

De la Fuente no entró a valorar la conveniencia o no de que las mujeres puedan incorporarse a la cofradía porque, como reiteró, deberá ser la asamblea general la que adopte esta decisión, que los hermanos deberán acatar tras el recuento de los sufragios emitidos. La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla cuenta, en la actualidad, con alrededor de 750 hermanos y es, por tanto, la más numerosa de cuantas participan en la Semana Santa de Toro, aunque también es la única que, por el momento, no ha permitido la entrada a las mujeres, situación que podría variar tras el cabildo general ordinario del domingo. Al margen de esta votación, en el orden del día de la asamblea se han incluido otros puntos como la lectura de cuentas y, si procede, su aprobación o el nombramiento de la junta entrante y sus reservas. Durante esta reunión ordinaria, la cofradía también conocerá el informe de la presidencia y serán convocadas las elecciones para renovar a la junta directiva, proceso que tendrá lugar el Domingo de Lázaro del 2019. Destacó De la Fuente que las elecciones se convocan con suficiente antelación para que los hermanos que aspiren a ocupar la presidencia tengan tiempo de conformar su junta directiva y concurrir al proceso.