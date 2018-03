La compraventa de viviendas crece un 20% en la ciudad durante el último año

El mercado inmobiliario de Toro cierra el año 2017 con 78 viviendas, tras repuntar en el último trimestre del curso con un total de 29 transacciones inmobiliarias. Respecto al ejercicio pasado, la compraventa de viviendas de la ciudad ha crecido un 20%; con 13 contratos inmobiliarios más que en el año 2016, periodo en el que se ejecutaron 65 ventas de domicilio. Observando las cifras ofrecidas por el Ministerio de Fomento, queda claro que el primer y último trimestre del año, con 24 y 29 transacciones respectivamente, fueron los ciclos más provechosos para el negocio inmobiliario. Mientras que los meses centrales del año, con 10 y 15 ventas durante el segundo y tercer trimestre, arrojan guarismos más pobres en lo que a la compraventa de casas se refiere.

El mercado inmobiliario está viviendo un repunte en las compras en todo el país. Los altos precios de los alquileres, con situaciones que podrían definirse de burbuja inmobiliaria -como es el caso de Madrid o Barcelona-, y una cierta recuperación económica de los hogares españoles son algunas de los argumentos esgrimidos por los expertos del sector. El crecimiento en la compra de viviendas ha traído asociado un aumento en los precios, que han repuntado durante el último año en toda España. En concreto, el precio de la vivienda en Castilla y León se incrementó el pasado año un 2,3% , frente al 7,2% del conjunto de España, según se desprende de los datos del Índice de Precios de la Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin duda, la tendencia en el conjunto del país está marcando el paso en el sector, pero en Toro la compraventa de viviendas no se caracteriza precisamente por su estabilidad. Todo lo contrario, el mercado inmobiliario local es realmente volátil y no repite ciclos fijos durante todos los ejercicios. Desde el inicio de la crisis económica, en el año 2008, el mercado inmobiliario de Toro, que gozaba de una gran salud (163 transacciones), comenzó a mermar en el número de operaciones que acometía; sin embargo, la caída en la compraventa de viviendas en la localidad zamorana se produjo de forma ostensible a partir del ejercicio de 2012, cuando pasó de rozar la centena de compraventas en 2011 a caer hasta las 53 transacciones al siguiente año. Desde entonces, la firma de contratos inmobiliarios ha variado, aumentando y mermando pero sin recuperar las estadísticas anteriores a 2012: en 2013, 100 viviendas cambiaron de propietario; 2014, de nuevo las ventas decrecieron hasta las 49 operaciones, para volver a aumentar en el siguiente curso hasta las 78 y finalmente retroceder un 17% en el 2016 hasta las 65 transacciones.

Toro finaliza el ejercicio de 2017 con un saldo positivo en el negocio de la vivienda, pero no queda nada claro que la tendencia sea alcista durante el presente año. No solo los factores económicos afectan a las transacciones inmobiliarias, también las cuestiones demográficas son cruciales en esta cuestión en particular. Es bastante improbable que Toro recupere las cifras precrisis si el municipio, como está ocurriendo en toda la región, no para de perder habitantes. Durante el último año, la ciudad de Doña Elvira cerró el año con 8.974 habitantes, 141 menos respecto a 2016.

En lo que respecta a la comarca, los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento no arroja datos muy significativos. En el caso de Morales de Toro, el segundo municipio con más población del alfoz, las transacciones de viviendas en 2017 ascendieron a 7; 2 más que en el ejercicio de 2016.