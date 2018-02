El Ayuntamiento confía en la implantación de un ciclo formativo de enología en Toro

Foto M. J. C.

Enológos valoran los vinos elaborados en Toro, en una cata de calificación de la añada. Foto M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro confía en que, en un futuro próximo, en la ciudad pueda implantarse un nuevo ciclo de Formación Profesional relacionado con uno de los pilares fundamentales de la economía local: la enología y la viticultura. Esta petición ya ha sido trasladada por el alcalde, Tomás del Bien, a responsables de la consejería de Educación, aunque también formuló la misma reivindicación a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en su última visita a la ciudad para participar en la inauguración de la nueva sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Toro.

Destacó Del Bien que la propuesta formulada por el Ayuntamiento recoge que el nuevo ciclo formativo se implantaría en el instituto González Allende de la ciudad, a la vez que resaltó que el Consejo Regulador podría colaborar con este módulo, tras "liberar" el equipamiento del antiguo laboratorio como consecuencia del traslado de su sede, del palacio de los Condes de Requena al centro de formación agraria. En este punto, el alcalde precisó que la "voluntad" del órgano vinícola es ceder el equipamiento del antiguo laboratorio para que "pueda ser aprovechado" por los alumnos del ciclo formativo de enología y viticultura solicitado por el Ayuntamiento. Además, subrayó que el Ayuntamiento está dispuesto a facilitar a la Junta y al instituto González Allende "todos los medios necesarios" para implantar en la ciudad el citado ciclo formativo. Esta petición se fundamenta en el potencial del sector vitivinícola en Toro que agrupa a más de 60 bodegas, aunque también muchos agricultores se dedican al cultivo del viñedo en los pueblos que abarca la Denominación de Origen. No obstante, para el alcalde, también sería necesario "luchar" para conseguir que en Toro pudieran impartirse otros dos módulos que "son los que afectan directamente al territorio", en alusión a ciclos vinculados al turismo o la agroalimentación ya que, en estos sectores "debemos basar las líneas estratégicas y económicas de cara al futuro", al margen de que "son claves para la supervivencia de la zona".

En la actualidad, Toro cuenta con un único ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa que representa el 1,72% de la oferta total que existe en la provincia y que, a juicio del alcalde, no es suficiente para dar respuesta a las demandas, necesidades y características sociales de la zona. La escasez de oferta en ciclos formativos obliga a los jóvenes toresanos a abandonar la ciudad para proseguir con sus estudios, hecho que incide de forma negativa en el problema de envejecimiento y despoblación que afecta a la comarca de Toro. Por estos motivos, el Ayuntamiento presentó hace meses una solicitud para la implantación en Toro de varios ciclos formativos, aunque, en principio, el de enología y viticultura podría ser el primero en ser concedido. No obstante, el Ayuntamiento no renunciará a que en la ciudad pueda impartirse el ciclo de grado medio de elaboración de productos alimenticios que, en la actualidad, tan solo se imparte en Ponferrada y Soria.

Esta petición ha sido justificada por la entidad en que, en Toro y su alfoz, la industria agroalimentaria es uno de sus motores económicos y en que, en la zona, desarrollan su actividad varias fábricas queseras, de embutidos o de conservas. Del mismo, el Ayuntamiento también solicitará otro ciclo formativo de grado superior en hostelería, turismo o restauración, otro de los pilares básicos de la economía de la ciudad. En una primera petición trasladada a la consejería de Educación, la Alcaldía también incluyó el ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia, solicitud que se fundamentaba en que, en un futuro, la asociación de familiares y amigos de enfermos de alzhéimer y otras demencias de Zamora, en colaboración con la Fundación Valparaíso, pondrá en marcha en la ciudad un centro de asistencia integral. La apertura de este nuevo centro asistencial y residencial generará también empleos en la ciudad, aunque los futuros trabajadores precisarán una cualificación específica para atender a personas que padecen alzhéimer y otros tipos de demencia.