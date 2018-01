UGT critica el retraso "acumulado" en la negociación del nuevo convenio de la vid

Foto M. J. C.

Un viticultor descarga uva recolectada durante la vendimia en una bodega de Toro. Foto M. J. C.

Desde el pasado mes de mayo, representantes sindicales de los trabajadores del sector de la vid, cervezas y bebidas alcohólicas esperan una "contestación" de los empresarios sobre la propuesta formulada para firmar el nuevo convenio colectivo provincial, que debería haber entrado en vigor en 2017. Responsables de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) del sindicato UGT, recordaron que en marzo del pasado año se constituyó la mesa de negociación y que para el 19 de abril se fijó una primera reunión con el fin de acercar posturas, aunque fue suspendida y trasladada hasta el 24 de mayo cuando los representantes de los trabajadores entregaron a los empresarios una propuesta sobre la que se comprometieron a emitir una respuesta que, casi ocho meses después, todavía no se ha producido.

Esta situación ha generado malestar entre los representantes sindicales de los empleados, porque consideran que "el sector goza de buena salud" ya que, como subrayaron, las ventas se han incrementado en el último año, lo que supone un mayor beneficio para las industrias que no repercute en los trabajadores. En cuanto a la propuesta trasladada a la patronal, responsables de la Fitag de UGT apuntaron que "son mínimas", después de conseguir importantes avances en el convenio anterior, a pesar de que fuera necesario recurrir al Serla para cerrar la negociación. Así, como puntos más destacados de la nueva propuesta destacaron que recoge un ligero incremento salarial del 3% durante la vigencia del convenio colectivo, así como "alguna mejora" en cuanto a vacaciones, licencias o permisos.

Por otra parte, responsables de la central sindical destacaron que la postura de la patronal de no haberse pronunciado sobre la propuesta presentada en mayo supone una "irresponsabilidad" y advirtieron de que, si en breve, no se producen avances en la negociación del nuevo convenio del sector de la vid, cervezas y bebidas alcohólicas, convocarán una asamblea informativa con los trabajadores y no descartan organizar movilizaciones a lo largo de este año.