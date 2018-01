El Movimiento en Defensa de la Sanidad pide una mejor planificación en el centro de salud

Foto M. J. C.

La ausencia temporal del pediatra, la falta de varios médicos o el retraso de hasta seis días para recibir atención en las consultas. Estos son algunos de los problemas que, de forma reiterada, afectan a la asistencia sanitaria en la zona básica de salud de Toro y que ayer fueron expuestos en la reunión informativa convocada por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública y la asociación creada con el mismo objetivo en la ciudad, para invitar a los toresanos a participar en la manifestación que el 20 de enero, a las 12.00 horas, se celebrará en Valladolid y que los organizadores esperan que sea multitudinaria.

Durante el encuentro, los responsables de ambas plataformas destacaron otros problemas que afectan a la asistencia en la zona básica de salud de Toro, tales como que, durante el verano, la ciudad duplica su población y no existe una adecuada planificación para atender a todos los usuarios, caso que se repite en otras épocas como en el caso del repunte de la gripe. Del mismo modo, destacaron que estas situaciones se repiten en otros centros de salud de la provincia y que, ante la deficiente atención que reciben los ciudadanos por una falta de planificación adecuada o porque no se contratan enfermeras "a pesar de que la bolsa está llena", al margen de que "se dejen ir a los médicos" a otras zonas en las que perciben unos sueldos dignos, es necesario alzar la voz y exigir un cambio en la gestión. Del mismo modo, como apuntaron, la manifestación servirá para reivindicar derechos "que nos han usurpado y que no aparecen en las prioridades del PP", a cuyos gestores responsabilizaron de la situación actual de la asistencia sanitaria. En este punto, explicaron que el presupuesto destinado a la Sanidad en Castilla y León durante el pasado año fue el mismo que en 2010 y que para el nuevo ejercicio se incrementará en 310 millones, cantidad que, a su juicio, es insuficiente para resolver los problemas que afectan a la asistencia. Para la plataforma existe una "estrategia definida en contra del bienestar y de la Sanidad", lo que propició que en 2017 se contrataran más de 11 millones de pólizas de seguros de asistencia privada.