La ausencia de inversiones o la reducción de servicios, "secretos" de la mejoría económica

En este balance, el PP también se refirió a la situación económica del Ayuntamiento y aseguró que ha mejorado, "no porque se haya dado la vuelta a la tortilla en poco tiempo", sino que "el secreto es que pagamos más impuestos, tenemos menos servicios y no existen inversiones", lo que ha permitido amortizar deuda y conseguir un "considerable" ahorro. A esta situación también ha contribuido la mayor "estabilidad en los puestos técnicos" del Ayuntamiento, lo que permite trabajar con "cierta continuidad y de cara al futuro". No obstante, para la oposición las prioridades del Gobierno local de amortizar deuda a largo plazo o aumentar el gasto corriente responden a que "el PSOE no tiene un modelo de ciudad", a diferencia del PP que cuando gobernó en la ciudad confirió especial relevancia a las inversiones, a mejorar los servicios o a favorecer un tejido industrial importante. En este punto recordó que las "grandes empresas" que generaron empleo entre los años 1999 y 2015 se asentaron en Toro durante gobiernos del PP. Por último, se refirió a Monte la Reina y aseguró que el Ayuntamiento siempre "contará con nuestro apoyo" para evitar que pase a manos privadas.