"El futuro está en nuestras manos, no podemos depender de las instituciones"

La batalla de vino de "Toro en su Tinta" se ha convertido en tan solo tres años en uno de los eventos estrella de las Fiestas de San Agustín. Cientos de personas de toda la provincia se acercan a la ciudad de Doña Elvira para bañarse en vino en un ambiente de distensión y diversión. Tras este espectáculo se encuentra la Asociación Cermeña, una agrupación de jóvenes toresanos que aportan un soplo de aire fresco al ocio y la cultura de la localidad. Álvaro Martín, cofundador y vocal, explica cómo ha evolucionado la formación y cuáles son los planes de futuro.

-¿Con que objetivo nació la Asociación?

-"Cermeña" surge hace cuatro años como una organización que cubre un espacio que se encontraba vacío en Toro. Por aquella época nunca había nada para la juventud, era una sensación de dejadez por parte de las instituciones y de la gente joven también

-¿Cuántas personas conforman este proyecto?

-Empezamos cuatro amigos, pero enseguida hubo una gran adhesión a esta idea. En tan solo dos semanas desde su formación comenzamos a recibir peticiones para ingresar en la asociación y nos felicitaban por crear algo para los jóvenes, un sector desatendido en la ciudad. En estos momentos estamos alrededor de los 80 miembros entre socios y asociados.

- ¿Qué tipo de actividades desarrollan?

-Nos movemos entre los eventos culturales, deportivos y lúdicos. Por supuesto, la más conocida es la de "Toro en su tinta", que ha experimentado un crecimiento espectacular en tan solo tres años. También hemos organizado sesiones de cuentacuentos, recogida de alimentos para los más desfavorecidos, yincanas culturales y el carnaval de verano, que es nuestra segunda actividad con más seguimiento.

-Toro y su historia siempre está presente en sus eventos

-Para nosotros es importante mantener nuestro legado y transmitir a las futuras generaciones de dónde venimos. No queremos que por una asociación de jóvenes se nos cuelgue la etiqueta de fiesteros y ya. Por ejemplo, en la yincana todas las preguntas y pruebas están relacionadas con la historia de Toro. Queremos tocar diferentes vertientes y sobre todo ofrecer una alternativa de ocio.

-¿Cómo encaran el 2018?

-Con muchas actividades en mente. Estamos manejando varias opciones, como convocar conferencias que mueva otro público además del joven. También esperamos que para la siguiente edición de "Toro en su tinta" obtengamos más colaboración por parte de las instituciones y las empresas locales, ya que el evento ha crecido tanto que necesitamos un poco de apoyo

-¿Cómo ven el futuro de Toro para la gente joven?

-Complicado, y quizás me quedo un poco corto. La mayoría de mi generación tiene estudios superiores, lo que no le deja muchas expectativas de trabajo aquí. Pero esta situación la debemos remediar entre todos los toresanos, no podemos sentarnos y depender de las instituciones nos den las soluciones. Por eso creamos "Cermeña", pero es complicado porque cada vez somos menos y la pérdida de habitantes es continua.

-¿Por dónde pasa la solución?

-Sin duda se podría incentivar muchísimo más el turismo local. Somos una de las provincias más bonitas de España, pero también una de las menos visitadas. La solución la encontraremos en nuestra cultura, turismo y gastronomía.