Los regantes del San José y del Toro-Zamora no pagarán el canon de 2017

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha resuelto eximir del pago del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua de la campaña 2017 a los regantes de los sistemas Pisuerga-Bajo Duero y Carrión, al haber dispuesto de una dotación inferior al 50% de la normal. La medida beneficiará a los cerca de 16.000 agricultores de estas tres zonas de la provincia de Zamora, Burgos, Palencia y Valladolid, con una superficie cercana a las 100.000 hectáreas. En lo que respecta al municipio toresano, el canal Toro-Zamora y el canal de San José son los principales beneficiados por esta decisión. Más de 2.500 comuneros de ambas organizaciones no tendrán que pagar los costos por las más de 11.000 hectáreas que manejan entre ambas comunidades.

Tal como establece el Real Decreto Ley 10/2017, de 9 de junio, de medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias situadas en las demarcaciones afectadas por la sequía -Duero, Júcar y Segura-, tanto los usuarios de los canales del Estado como los titulares de caudales para riego de estos sistemas podrán beneficiarse de esta exención en la campaña 2017 si la dotación de agua por hectárea se halla por debajo del 50% de un año normal, como consecuencia de la sequía. En concreto, los regantes de los sistemas Pisuerga y Bajo Duero tuvieron una asignación de 3.000 metros cúbicos por hectárea, un 48% y 41% del volumen habitual y por tanto la institución regional procederá a condonar dicha factura correspondiente al canon de regulación.

El ahorro no será el mismo para ambos canales, ya que el importe que habitualmente abonan los comuneros depende de si las instalaciones de la comunidad se encuentran modernizadas o no. En el caso del Toro-Zamora, los regantes pagaron el pasado año una cifra en torno a los 50 euros por hectárea, mientras que los miembros del San José abonaron el doble, llegando a los 100 euros por hectárea. Esta diferencia la marca la reparación y el mantenimiento de las acequias, labor realizada por CHD y que posteriormente gira a las comunidades; en el caso del Toro-Zamora, al tratarse de un canal modernizado, no tiene acequias que mantener.

En total, el canal de San José dispone de unas 4.300 hectáreas de regadío. Lo que supondría un ahorro cercano a los 430.000 euros, mientras que el Toro-Zamora -con más de 7.000 hectáreas- se ahorraría más de 700.000 euros. El importe ahorrado no será el mismo para todos los agricultores, pues no todas las explotaciones particulares disponen del mismo número de hectáreas. Las comunidades han recibido esta decisión con cierto desahogo tras un año difícil marcado por las duras condiciones meteorológicas