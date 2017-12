El Ayuntamiento respalda la manifestación en defensa de la sanidad del 20 de enero

El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Toro presentará en el pleno ordinario convocado para mañana viernes, a las 9.00 horas, una moción de urgencia por la que instará a la Corporación Municipal a apoyar la manifestación que se celebrará el 20 de enero en Valladolid, bajo el lema "Nos duele la Sanidad". El alcalde de Toro, Tomás del Bien, mantuvo ayer una reunión con representantes del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora y de la asociación creada en la ciudad con los mismos fines, encuentro durante el que anunció que el Ayuntamiento se sumará a sus reivindicaciones, aunque también tratará de establecer un "marco de diálogo" para canalizar las propuestas que plantearán en la manifestación que el 20 de enero, a las 12.00 horas, se celebrará en Valladolid y que partirá de la Plaza Mayor para concluir ante la sede de la consejería de Sanidad de la Junta.

En este punto, Del Bien subrayó que el Ayuntamiento de Toro adoptará el papel de "altavoz" para divulgar los problemas que, en la actualidad, afectan a la Sanidad, a los que no son ajenos ni el centro de salud de Toro ni los consultorios médicos de otras localidades de la comarca. Además, el alcalde resaltó que, en la actualidad, la atención sanitaria que se está prestando en Castilla "no es caótica sino esperpéntica", por lo que agradeció el trabajo que están realizando el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora y las asociaciones creadas en diferentes zonas básicas de salud de la provincia en defensa de una mejor atención, a la vez que animó a los toresanos a sumarse a las reivindicaciones que plantean estos colectivos. Por su parte, Jerónimo Cantuche, en representación de la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, aseguró que la deficiente atención sanitaria también se extiende al centro de salud de Toro en el que, en los últimos meses, se han sucedido diversos problemas que han afectado a los usuarios.

En primer lugar, el portavoz de la plataforma remarcó que, en Toro, "tenemos un centro de salud escasamente dimensionado en cuanto a profesionales", a lo que hay que sumar que en los últimos meses, "han faltado médicos de área", lo que implica que no se puedan "cubrir" las consultas. En este punto, reprochó a la Junta que se ampare en que "no encuentra médicos" para solventar problemas como los que han afectado a Toro y, a su juicio, "no los encuentra porque los dejó marchar y se han ido a otras provincias y regiones periféricas en las que tienen mejores condiciones laborales, están mejor considerados y reciben un trato más digno". Para Cantuche el problema de la falta de facultativos en Toro, que se repite en otras zonas básicas de la provincia, "no es responsabilidad de los ciudadanos, sino de los que gestionan la sanidad porque su obligación es garantizar que en el centro de salud haya médicos suficientes" para prestar una atención adecuada.

En el caso concreto de Toro, como recordó, hace pocas semanas llegaron a faltar hasta cuatro médicos por diferentes motivos, ausencias que repercutieron negativamente en los usuarios. Del mismo modo precisó que, hace meses, los toresanos se movilizaron para exigir una solución ante la ausencia del pediatra del centro de salud, problema que se solventó pero que volverá a repetirse cuando el profesional que atiende esta consulta disfrute de sus vacaciones, días libres o enferme.

Por otra parte, anunció que el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora pondrá en marcha, una vez concluyan la fiestas de Navidad, una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la manifestación que se celebrará el 20 de enero en Valladolid y que, en Toro, explicará el 8 de enero. En este punto, destacó que en esta manifestación está prevista la participación de todas las plataformas y movimientos en defensa de la Sanidad Pública de la región, por lo que se espera que "sea multitudinaria" y que sirva para sensibilizar sobre "los graves problemas que presenta tanto la atención primaria de salud como la atención especializada", en alusión al aumento "exponencial" de las listas de espera o la "fuga" de médicos, así como la situación laboral del personal que trabaja en los hospitales de Castilla y León. Por último, Cantuche volvió a exigir públicamente la dimisión tanto del consejero de Sanidad como del gerente regional de salud a quienes responsabilizó de los problemas que afectan a la asistencia sanitaria en la región.