El Ayuntamiento prevé ingresar 309.500 euros por la licitación de fincas rústicas

Miembros del equipo de Gobierno socialista, en un pleno del Ayuntamiento de Toro. Foto M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro espera obtener el próximo año unos ingresos de 309.500 euros por la venta de fincas rústicas de propiedad municipal, con la que pretende, además de obtener fondos, regularizar su situación para evitar que sean ocupadas de "forma irregular". En principio, este proceso de venta de fincas rústicas se llevará a cabo en el primer trimestre del próximo año y, como avanzó la concejala de Economía, Ángeles Medina, las parcelas que saldrán a licitación se corresponden con las que forman parte de uno de los doce polígonos rústicos que conforman el término municipal. Recordó la concejala socialista que la decisión de vender estas fincas rústicas responde a que, en los dos últimos años, el equipo de Gobierno ha recibido ofertas de ciudadanos, especialmente de agricultores, interesados en su adquisición.

Por este motivo, el Gobierno local ha impulsado la elaboración de un inventario de las parcelas rústicas que son propiedad del Ayuntamiento para conocer en qué situación se encuentran y, sobre todo, para poder "hacer frente" a la demanda planteada por los ciudadanos. En este punto, Medina precisó que, aunque este estudio no ha concluido, ha servido para comprobar que muchas de estas fincas "están desaprovechadas", aunque en otros casos "han sido invadidas por colindantes sin remuneración o compensación al Ayuntamiento, lo que supone un perjuicio para el resto de ciudadanos". De otro lado, anunció que la licitación de las primeras fincas se llevará a cabo en el primer trimestre del próximo año y que se encuentran ubicadas en el polígono 1 de la docena que conforman el término municipal de Toro. En principio, el equipo de Gobierno ha previsto que, por esta venta, el Ayuntamiento podrá obtener unos ingresos de 309.500 euros, precio ajustado a "unos mínimos estimados por la Junta de Castilla y León" y que cifran el valor de estas parcelas rústicas de titularidad municipal en 600.000 euros. No obstante, el equipo de Gobierno ha optado por cuantificar a la baja los ingresos que se podrían obtener, tras considerar "que no todas las fincas podrán ser vendidas". Por último, Medina justificó la decisión de licitar estas parcelas en que "es necesario para el Ayuntamiento" y, sobre todo, para que "nadie se aprovecha de forma ilegal de estos recursos".