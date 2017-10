La ciudad sufre el peor septiembre en afiliación a la Seguridad Social desde 2013

Varios operarios trabajan en una de las bodegas de la DO.

Varios operarios trabajan en una de las bodegas de la DO. Foto L.O.Z.

El número de afiliados a la Seguridad Social en Toro crece un 2,14% durante el mes de septiembre, alcanzando los 3.247 trabajadores en toda la ciudad. Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 68 personas se han incorporado a la vida laboral durante el noveno mes del año. No obstante, a pesar de que las cifras crecen respecto a la mensualidad de agosto todavía se quedan muy lejos de las registradas durante este mismo periodo el pasado curso; en septiembre de 2016 había 171 personas dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social que en la actualidad, lo que se traduce en una merma de un 5% en términos interanuales. No se debe olvidar que el año 2016 rompió las tendencias habituales de paro y afiliación a la Seguridad Social como consecuencia de la masiva afluencia de turistas para acudir a la exposición de arte sacro de Las Edades del Hombre.

Analizando las estadísticas por sectores, se infiere que el sector que más creció porcentualmente, que no en cifras absolutas, fue el agrario con un 20,17% más respecto al mes de agosto y un total de 24 nuevos inscritos en la Seguridad Social; sin embargo, el número de trabajadores sigue sin alcanzar los guarismos del año pasado y muestra una merma respecto a esas fechas de 81 trabajadores y un descenso del 36% en el número de cotizantes pertenecientes al régimen agrario. Actualmente hay 143 afiliados trabajando en el campo.

El régimen general, donde se encuentran los empleados del sector servicios (hostelería), es el sector que más aumentó en términos absolutos con 44 nuevos trabajadores, un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto a la treintena de agosto. Como ya es tendencia, en relación con septiembre de 2016 hay un descenso de 101 cotizantes, un 4,61% menos en términos interanuales. Según los datos ofrecidos por el Ministerio e Empleo, hoy en día hay casi 2100 personas trabajando en el régimen general.

Los autónomos en Toro se cuentan por 968, con un descenso de dos trabajadores por cuenta propia respecto al mes de agosto y 12 más respecto al curso pasado, único sector que subvierte la predisposición del mercado laboral a perder trabajadores frente al año 2016. Los trabajadores del hogar incrementan su pequeño grupo en dos más durante el pasado mes y alcanzan la cifra de 44.

Septiembre es el séptimo mes de subidas ininterrumpidas en la afiliación a la Seguridad Social en Toro. Este aserto, que eminentemente se puede interpretar como positivo, presenta una lectura ambivalente. De una parte hay que destacar que el año 2017, en cuestiones de número de afiliados, ha sido el mejor desde que la crisis golpeó severamente al número de trabajadores en Toro en el año 2013, cerrando el año por debajo de los 3.000 cotizantes. En esta afirmación hay que dejar fuera el año 2016, porque ciertamente creó más trabajo que el presente, pero por una cuestión extraordinaria y pasajera como fueron Las Edades del Hombre y que no surgió de la actividad económica propia del municipio.

De otra parte, septiembre ha sido un mes de incremento en el número de cotizantes, pero no ha alcanzado las cifras de años pretéritos, cuando durante el resto del año ha superado con creces a los ejercicios de 2015, 2014 y 2013 en ciertos tramos. Es durante el noveno mes del año cuando más se incrementa la afiliación a la seguridad social en Toro, esto se debe a que el final del verano coincide con el inicio de la vendimia y la necesidad de mano de obra se dispara.

La pregunta es si 2017 ha superado a estos años durante el resto del curso, ¿por qué en septiembre no ha perpetuado esta tendencia? Las respuestas más plausibles son dos: el adelanto de la vendimia y la baja cosecha obtenida. Por un lado, el adelanto de la vendimia ha hecho que la contratación de jornaleros se haya repartido entre finales de agosto y principios de septiembre, no concentrándose todos en esta última mensualidad. Por otra parte, la cosecha de este año ha llegado hasta los 15,7 millones de kilos, cifra inferior a la recogida en los últimos tres años (23,7, 17,7 y 22,5 millones respectivamente). Si hay menos cantidad de uva no se requiere tanta mano de obra y en consecuencia se firman menos contratos de trabajo.

Actualmente, Toro se encuentra en la horquilla de afiliación de 3.200 y 3.300 trabajadores, muy lejos de los 3.800 inscritos del año 2010, cuando la crisis empezó a repercutir en toda la provincia de Zamora. Estas cifras parecen difíciles de recuperar, todavía más cuando hace unas semanas se conocía la noticia de que Toro baja por primera vez de los 9.000 habitantes desde la década de los 40.