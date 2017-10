Del Bien se querellará contra un vecino por injurias, calumnias y daños morales

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, interpondrá en los próximos días una querella criminal en el juzgado por calumnias, injurias y daños morales contra un vecino que ha divulgado un mensaje a través de una red social, en el que le acusa de haber "colocado" a su esposa y de que su hermano ha sido admitido para participar en el proceso de selección del nuevo director de la Casa de Cultura. Esta querella, como ayer anunció Del Bien, podría ampliarse a todas las personas que también han difundido este mensaje a través de grupos de una red social. En concreto, el texto que ha motivado la decisión de interponer esta querella criminal pide que "circule" por la ciudad una fotografía con una resolución de Alcaldía, sobre los aspirantes admitidos en el proceso selectivo para ocupar la plaza de director de la Casa de Cultura, bibliotecario y archivero del Ayuntamiento.

Según este mensaje, "no es ni ético ni estético que entre los admitidos se encuentre el hermano de Tomás del Bien" para, a renglón seguido, destacar que "sí ya colocó a su mujer en la Escuela Municipal de Música de Zamora, ahora pretende hacerlo con su hermano en Toro. Se tiene que enterar toda la ciudad de quién es este individuo y de cómo actúa. Pásalo". De este mensaje, como precisó el alcalde, subyacen "injurias graves hacia mi persona y me acusan de prevaricación e influencias políticas para colocar a mi mujer en la Escuela de Música de Zamora, hecho totalmente falso que no voy a consentir". En cuanto a las alusiones a su hermano, matizó que "es bibliotecario y tiene derecho a presentarse como cualquiera a un proceso selectivo transparente", a la vez que remarcó, que desde que accedió a la Alcaldía, "no he colocado a nadie y es un hecho que hemos desterrado como práctica habitual en este Ayuntamiento".

La difusión de este mensaje es "la gota que ha colmado el vaso" reconoció Del Bien, quien ya ha instado a sus abogados a que presenten una querella criminal para "erradicar esto de raíz y para que se investigue de dónde surge este mensaje, porque aunque tenemos nuestras sospechas, es la justicia la que tiene que hacer esas pesquisas". Para el alcalde, la divulgación del mensaje y su contenido constituyen "hemos delictivos muy graves que atentan contra la verdad y, por eso, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se depuren responsabilidades". Por último, justificó su decisión de acudir al juzgado en que "ya hemos aguantado bastante el juego sucio de determinadas personas, vinculadas siempre a los mismos círculos".