Los bomberos sofocan un fuego que calcinó la cabina de un vehículo pesado

Los bomberos de Toro sofocaron en la tarde de ayer un incendio que calcinó la cabina de un camión, que circulaba por el tramo de la carretera de la N-122 que enlaza las localidades de Morales de Toro y de Villaester. El suceso, según confirmaron responsables del Cuerpo de Bomberos, se produjo sobre las 18.20 horas y, hasta el lugar del siniestro, se trasladaron dos dotaciones del Parque de Toro. Los efectivos desplazados hasta el punto kilométrico de la carretera en el que se encontraba parado el vehículo, consiguieron controlar de inmediato el incendio, aunque no pudieron evitar que ocasionara importantes daños materiales.

En el interior del vehículo viajaba tan solo el conductor que, tras percatarse del incendio, pudo abandonar la cabina y no resultó herido. Incluso, el conductor intentó, en un primer momento, sofocar con una manta las llamas aunque, al no poder controlarlas, requirió la presencia de los bomberos. Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron el incendio que calcinó el camión que, en ese momento, no transportaba mercancía. Hasta el lugar del siniestro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil.