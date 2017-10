El Ayuntamiento cifra en 1,2 millones de euros el valor de 254 parcelas rústicas municipales

Foto M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro ha realizado un estudio de las parcelas rústicas de propiedad municipal, cuyo valor ronda 1,2 millones de euros y que se extienden por un total de 1.184 hectáreas. El alcalde de Toro, Tomás del Bien, presentó ayer el resultado de este trabajo que ha permitido concretar que 254 parcelas disgregadas por el término municipal son propiedad del Ayuntamiento de Toro, parcelas que han sido agrupadas por polígonos. Del total de hectáreas que ocupan estas parcelas, según explicó Del Bien, aproximadamente un millar tienen un uso forestal o son pinares, aunque la mayor superficie, más de 700 hectáreas, las ocupa el Pinar de la Ciudad, mientras que otras 250 hectáreas pueden tener diferentes aprovechamientos como el forestal o el micológico, entre otros.

Este estudio también ha revelado que 167 hectáreas se extienden por terrenos que pueden ser utilizadas para sembrar diferentes cultivos o para ocio y recreo y que se distribuyen en un total de 90 parcelas. En este punto, el alcalde matizó que, de las 167 hectáreas, 120 se encuentran ocupadas con viñedos, cereal, regadío o construcciones y, por este motivo, el equipo de Gobierno pondrá en marcha un proceso de investigación para "esclarecer las razones de esa ocupación, su legitimidad o el derecho a su explotación o no que pueden tener sus ocupantes", con el objetivo de conocer si el Ayuntamiento puede exigir que sean desocupadas. Por otra parte, anunció que el equipo de Gobierno pondrá en marcha un proceso de licitación para subastar aquellas parcelas que no están ocupadas o que "no tienen ningún tipo de carga". Este proceso se realizará por polígonos en los que han sido agrupadas las distintas parcelas y, en principio, el equipo de Gobierno tiene previsto convocar la primera subasta a mediados de noviembre para licitar las parcelas del polígono 1. Según los cálculos realizados por el Gobierno local, por la desafectación de las parcelas incluidas en este polígono, el Ayuntamiento podría obtener por su venta entre 300.000 y 500.000 euros. Por último, Del Bien precisó que con la subasta de parcelas el Ayuntamiento contribuirá a potenciar el sector primario.