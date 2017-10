Suspendida la recogida de cartón en la zona que ocupará el mercado medieval

Con motivo de la celebración en la ciudad de la fiesta de la Vendimia, este viernes, se suspenderá el servicio de recogida de cartón, puerta a puerta, en determinadas zonas de la ciudad. El Ayuntamiento explicó ayer que este servicio no podrá ofrecerse el viernes en distintos puntos de recogida como la Puerta del Mercado, la Plaza Mayor, calle La Mayor y plaza de la Colegiata, ya que el camión que se encarga de la retirada del cartón no podrá acceder por la instalación de los puestos del mercado medieval. No obstante, este servicio se prestará en el resto de puntos de retirada de la ciudad.