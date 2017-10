Peleagonzalo se viste de gala

Peleagonzalo vive estos días sus fiestas patronales en honor a San Miguel. Durante este fin de semana el pueblo de poco más de 250 habitantes vive sus días grandes con las primeras brisas del otoño. El pasado viernes los vecinos del pueblo arrancaron motores poco a poco con los sempiternos hinchables y la tradicional colocación de banderas por las rúas locales. No obstante, la noche, que empezó con la clásica orquesta, cogió calor enseguida hasta alargar las celebraciones hasta bien entrada la mañana. A consecuencia de este fuerte inicio, la Plaza Mayor de la villa se encontraba desangelada para la exhibición de tractores que estaba prevista para el mediodía; por no haber, no había ni tractor. Pero ya saben ustedes que los tiempos en los pueblos son flexibles y una hora después el primer participante comenzó a recorrer el ancho de la plaza marcha atrás con un tractor acompañado de su remolque.

Los cohetes, los acelerones del tractor y la hora de comer fueron estímulos suficientes para que el ágora central de Peleagonzalo comenzara a tomar color con la llegada de los peñistas y demás vecinos. Tras las filigranas de los tractoristas llegó el momento de la exhibición de los autos locos, prueba que ya contó con una amplia presencia de los habitantes del lugar.

Como no podía ser de otra manera la tarde estuvo protagonizada por el desfile de carrozas, toda una tradición en este municipio del alfoz Toresano y que tanto arraigo tiene por los pueblos de toda la comarca. Ya durante la noche los toros y Ricky Galende tomaron la alternativa. Durante la medianoche se celebró la primera edición del Encierro del "Novillo del Cajón", el evento taurino también contó con una suelta de vaquillas para que los más valientes del lugar se atrevieran con todo un abanico de recortes. A renglón seguido el espectáculo musical "Renovation Experience" fue el encargado de amenizar las fiestas de San Miguel hasta altas horas de la madrugada.

Hoy los residentes de la villa zamorana despiden las fiestas otoñales. La jornada comenzará al mediodía con la tradicional misa en honor a San Miguel, patrono de las celebraciones. Una vez finalizado el oficio religioso los vecinos de la localidad podrán disfrutar de una cacerolada de carne para todo el pueblo. Por la tarde, San Miguel se despedirá hasta el 2018 con un desenjaule de vaquillas por el recorrido urbano.