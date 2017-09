El PP abandona el Pleno para no "participar" en la moción de reprobación del PSOE a Prieto

Foto M. J. C.

Concejales del PP en Toro abandonan el salón de plenos para no participar en la moción de reprobación.

Concejales del PP en Toro abandonan el salón de plenos para no participar en la moción de reprobación. Foto M. J. C.

El PP de Toro abandonó ayer el pleno ordinario del Ayuntamiento para no "participar" en la moción de reprobación a su portavoz, José Luis Prieto, presentada por el equipo de Gobierno socialista, tal y como había anunciado tras la polémica surgida por la visita realizada a la ciudad por el embajador de Jordania, Ghassam Majali, a la que no fue invitado el alcalde, Tomás del Bien. Antes de abandonar el salón de plenos, Prieto recordó al PSOE que la moción de reprobación, es una figura que existe en el Reglamento del Congreso y que su eficacia es "meramente política", por lo que, a su juicio, elevarla a un pleno municipal "está fuera de todo ordenamiento jurídico local" para, a renglón seguido, anunciar que el PP no participaría en lo que calificó de "despropósito".

Además, reprochó al alcalde que "en su afán persecutorio de todo aquel que no piense como usted, es capaz de cometer un acto que es nulo de pleno derecho". En este punto, Prieto subrayó que el PP ofrecerá explicaciones a todo aquel ciudadano que las pida e instó al equipo de Gobierno a aprender a distinguir entre una visita privada, como la que, según defendió, realizó el embajador de Jordania a Toro, y una institucional. La decisión adoptada por los ediles del PP no evitó que la moción fuera aprobada por el Gobierno socialista. Su portavoz, Ángeles Medina, fue la encargada de argumentarla y destacó que Prieto ocupó el cargo de concejal de Economía durante ocho años y que dejó una deuda de nueve millones de euros, de los que casi un millón se correspondía con facturas a proveedores. Del mismo modo, precisó que Prieto no presentó las Cuentas Generales de cuatro ejercicios y le acusó de "perjudicar los intereses de Toro" desde su cargo de vicepresidente en la Diputación, en alusión a la pérdida o reducción de subvenciones. Asimismo, Medina hizo referencia a la polémica visita del embajador de Jordania a Toro y reprochó la actitud de Prieto que definió como "impropia de un político que principalmente se debe a la ciudad de cuya Corporación forma parte y le permite ostentar otros cargos que constituyen su modus vivendi".