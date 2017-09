La DO de Toro estará presente en el circuito "Corriendo entre Viñas"

La Denominación de Origen Toro estará presente en la tercera edición del circuito de carreras "Corriendo entre Viñas", que organiza la Diputación de Valladolid, dará comienzo el próximo domingo en La Seca y que recorrerá las otras cuatro denominaciones de origen de vino de la provincia: Cigales, Rueda, Tierra de León y Ribera de Duero.

En este caso no será un municipio de la región toresana la que represente a la Denominación de Origen local, sino que la responsabilidad recaerá sobre Pedrosa del Rey que cuenta con viñedos que ostentan esta catalogación. La presencia de uva toresana en la villa vallisoletana nos retrotrae al libro sobre esta localidad de la catedrática en Geografía e Historia María Dolores Merino. En su obra Merino recuerda que Pedrosa era una de las zonas de línea defensiva castellana y que, en 1538, a través de una prerrogativa real, dejó de ser aldea del alfoz toresano y se independizó para "ser un destacado concejo en Valladolid". Las uvas y la historia unen a Pedrosa del Rey y a Toro.

La Seca (D.O. Rueda) será este domingo el punto de partida del circuito que tendrá continuidad en Pedrosa del Rey (D.O.Toro), el 1 de octubre; Mayorga (D.O. Tierras de León), el 8 de octubre; Corcos del Valle (D.O. Cigales), el 15 de octubre; y Pesquera de Duero (D.O. Ribera de Duero), el 22 de octubre.

Las carreras de "Corriendo entre viñas" se llevan a cabo entre viñedos ya que prácticamente todo el recorrido es por los caminos interiores de las bodegas de las denominaciones de origen de la provincia. El circuito será puntuable, de manera que habrá ganadores individuales de cada prueba, y también ganadores en las diferentes categorías establecidas, con la obligatoriedad de correr cuatro pruebas y participar en la última.

Como novedad este año se podrá correr en dos distancias en cada prueba para los adultos, un recorrido largo de entre 8 y 10 kilómetros y un recorrido corto, entre 4 y 5 kilómetros, que no será puntuable para el Circuito.