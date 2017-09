La nueva cooperativa de pistachos reclama más agilidad en la concesión de las licencias

Foto M. J. C.

La nueva cooperativa Naturduero ha solicitado públicamente a las administraciones que agilicen la concesión de las preceptivas licencias para poner en marcha una planta procesadora y transformadora de pistachos en el municipio de Toro. Responsables de la cooperativa cuestionaron el retraso acumulado en la tramitación y aprobación del proyecto presentado por Naturduero para la obtención de los correspondientes permisos. En este punto, recordaron que el proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Toro el pasado mes de diciembre y que, hasta siete meses después, no ha sido remitido a la Junta de Castilla y León para la obtención de la licencia de impacto ambiental, administración en la que sigue parada la memoria técnica.

Este retraso en la obtención de los permisos de instalación y funcionamiento de la planta ha provocado malestar y "desánimo" entre los socios de la cooperativa ya que, en principio, durante esta campaña, no podrán procesar y tratar los pistachos como inicialmente habían previsto. Además, precisaron que la nave que se implantará en Toro, en unos terrenos adquiridos por la cooperativa, "no es una industria ni contaminante ni nociva", por cuanto tan solo se utilizará agua para el lavado del fruto procedente de los pistacheros, de ahí que los socios no comprendan el retraso en la aprobación del proyecto por parte de las administraciones.

Además, responsables de la sociedad destacaron que este proyecto, al margen de generar empleo y riqueza, podría contribuir a "fijar población en el medio rural, discurso que, de forma habitual, defienden las diferentes instituciones".

Ante esta situación, los socios han tenido que adoptar una serie de medidas ya que, tras haber adquirido la maquinaria necesaria para el procesado y lavado de los pistachos, se han visto obligados a guardar las máquinas en una nave, propiedad de uno de los cooperativistas, para evitar su deterioro. Del mismo modo, la cooperativa ya ha solicitado presupuestos a varias empresas para la construcción de la nave en la que se adecuará la planta procesadora y transformadora de pistachos y el crédito solicitado para sufragar el coste de las obras "está parado". Por otra parte, la cooperativa Naturduero tiene previsto celebrar, una vez concluida la campaña de vendimia, una asamblea general para aprobar la entrada de nuevos socios que se sumarán a los 33 que ya forman parte de la sociedad y que producen pistachos en más de 200 hectáreas dedicadas a este cultivo.

Recordaron responsables de la cooperativa Naturduero que el pistacho es un cultivo con gran futuro en zonas como Toro en las que, cada vez más agricultores, apuestan por dedicar sus parcelas a su siembra. Los pioneros en este cultivo fueron agricultores de Castilla La Mancha o Andalucía, pero en los últimos años se ha extendido a Castilla y León por su mayor rentabilidad, en comparación con otros cultivos tradicionales. Aunque el periodo de espera para recolectar la primera cosecha es largo, ya que es necesario esperar alrededor de siete años para obtener una cosecha razonable, el pistacho se ha convertido en una alternativa de futuro por su mayor rentabilidad.

El germen de esta nueva cooperativa fue la asociación "Amigos del pistacho" creada para favorecer la implantación en la provincia de este cultivo. La creación de Naturduero supondrá un impulso para el sector de producción de pistacho en el que Zamora se perfila como una potencia en Castilla y León. En concreto, la siembra de pistacheros en la provincia se ha extendido a más de 200 hectáreas, por lo que muchos profesionales del sector agrícola han decidido apostar por este cultivo, sobre todo, por su mayor rentabilidad. A la cooperativa, además de productores de la provincia se han sumado de otras localidades cercanas.