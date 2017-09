El alcalde de Morales de Toro reprocha al PP sus "suspicacias" sobre el robo de 15.000 euros

El Ayuntamiento de Morales de Toro celebrará el viernes, a las 21.00 horas, un pleno ordinario en el que el equipo de Gobierno expondrá los datos de los que dispone sobre el robo de 15.000 euros de parte de la recaudación de las fiestas de San Roque, robo perpetrado a finales de agosto. El alcalde, Luis Segovia, anunció ayer que ofrecerá al portavoz del PP, Anastasio Gutiérrez, ante sus reiteradas peticiones de convocatoria de un pleno para abordar este asunto, "toda la información que precise y de la que dispongamos, como así ha sucedido siempre, ya que nunca hemos ocultado nada".

En este punto, recordó al portavoz popular que "los festejos de taquilla" que se organizan en la localidad con motivo de sus fiestas se celebran por las tardes y noches, "lo que hace imposible el ingreso de la recaudación en un banco" y, por tanto, "el taquillaje debe estar en la caja fuerte del Ayuntamiento, ya que no podemos llevar la recaudación a casa de ningún concejal, porque si sufrimos algún accidente o robo, la responsabilidad de reponer el dinero sería particular". Además, precisó que incidentes como el sucedido a finales de agosto "no nos había ocurrido nunca", lo que "no nos eximirá de poner las medidas necesarias en los años venideros para que no vuelva a ocurrir". Al margen de estas explicaciones, Segovia recriminó al portavoz popular que "ya es hora de que se preocupara por el robo", ya que, en lugar de preguntar al equipo de Gobierno, "lo hace a través de la prensa" y dos semanas después del incidente, actitud muy diferente a la de otros compañeros de su partido como Vicente Segovia que, apenas dos horas después de conocer el hurto que fue denunciado a la Guardia Civil, no solo se interesó sino que también ofreció su colaboración "como persona y como concejal electo". Además, subrayó que, "ante las suspicacias" apuntadas por Gutiérrez, "no hemos visto a nadie rondar ni entrar en el Ayuntamiento el día en que se produjo el robo, al igual que los vecinos", a la vez que puntualizó que, "cuando nos roban el gasoil, las baterías, el cableado o las cajas eléctricas de nuestras explotaciones agrícolas, si los viéramos señor Anastasio, ¿cree usted que nos dejaríamos robar?".

Por otra parte, Segovia reprochó al portavoz del PP que "leyendo sus escritos da la impresión de que trata de insinuar que hemos sido nosotros los que nos hemos llevado el dinero" cuando, como matizó, "el Ayuntamiento de Morales de Toro no se parece a Génova donde un ex compañero suyo, presuntamente, se llevó más de 70 millones de euros, ni nos parecemos a sus ex compañeros de Valencia que, supuestamente se han llevado otros tantos". En cuanto a la suspensión del encierro, el alcalde remarcó que no fue suprimido de la fiesta de la Vendimia por un motivo económico, ya que "el Ayuntamiento podría celebrar diez y no resentirse sus arcas municipales, pero hubiera sido poco ético detraer entre 5.000 y 6.000 euros de otras partidas presupuestarias para celebrar un encierro de una hora y media". A juicio del alcalde, esta decisión "es un ejercicio de responsabilidad, ya que aunque nos gustan mucho los festejos taurinos preferimos poner bancos, cubrir el patio del colegio o mejorar los jardines, sin aumentar los impuestos".