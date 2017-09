Un cupón de la ONCE rinde homenaje a los vinos de Toro y del resto de Castilla y León

Responsables de las DO y de la ONCE en la presentación del cupón.

Responsables de las DO y de la ONCE en la presentación del cupón. Foto D. O.

Responsables del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro han participado recientemente en la presentación del cupón de la ONCE que, en el día de hoy, rendirá un homenaje a la tradición vitivinícola de Castilla y León. El viceconsejero de Desarrollo Rural y director del Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, presentaron este cupón en un acto al que fueron invitados representantes de los 13 Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de la región. Este cupón se enmarca dentro del convenio que suscribieron la ONCE y Tierra de Sabor para impulsar una actuaciones conjuntas, tanto promocionales como formativas. Un total de 5,5 millones de cupones lucirán una imagen de tres copas de vino con el título "Castilla y León. Tierra de grandes bodegueros".