Maíllo: "Los dirigentes independentistas son verdugos de la democracia"

El Partido Popular de Zamora escogió la bodega Divina Providencia de Toro como el lugar donde clausurar su inicio del curso político. Al acto acudieron importantes personalidades del ámbito popular como Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del Partido Popular; Mayte Martín Pozo presidenta de la Diputación de Zamora; José María Barrios, actual presidente provincial del PP de Zamora o José Luis Prieto, vicepresidente de la Diputación de Zamora y líder de la oposición en Toro, entre otros muchos cargos destacados de la formación azul.

La reunión consistió en un evento informal en el que cargos y simpatizantes del PP zamorano charlaron distendidamente sobre los principales temas que se encuentran sobre el tablero político de la provincia y del conjunto del Estado. Fueron estos últimos asuntos, especialmente todo lo relacionado con la situación de Cataluña, los que coparon gran parte de las intervenciones de los oradores. Las alocuciones corrieron a cargo de Prieto, Barrios y, fundamentalmente, Maíllo.

Cataluña

El que fuera presidente de la diputación de Zamora durante más de una década centró la mayor parte de su discurso en el referéndum catalán. "El desafío independentista no es un desafío al Gobierno, sino un desafío a la democracia", aseveró Maíllo. Durante su intervención, el coordinador general del PP nacional cargó duramente contra los dirigentes independentistas de Cataluña, a los que calificó de "verdugos de la democracia". En esta misma línea, el dirigente popular recordó que el Ejecutivo otorgó un plazo de 48 horas para que la Generalitat remita una lista con los pagos prioritarios que precise hacer este año, para que el Gobierno pueda cerciorarse que no se utiliza dinero público para sufragar actos pro referéndum. De no ser así "será el Gobierno de España el que comience a pagar a los funcionario", advirtió el coordinador general del PP.

En este sentido, Maíllo afirmó que el Gobierno respondería "aplicando el Estado Derecho" ante cualquier actividad cuyo objetivo este destinado a favorecer los intereses independentistas. Asimismo, el que fuera presidente de la Diputación de Zamora aludió en repetidas ocasiones a la "mayoría silenciosa de Cataluña" y aseveró que siempre "encontraran el apoyo del PP". Finalmente, Maíllo cerró el apartado dedicado a Cataluña con un "no va haber referéndum" y animando a todos los presentes a "seguir construyendo un proyecto común de más de 500 años llamado España".

Toro

Fernando Martínez Maíllo también aprovechó su discurso para criticar a las administraciones de Toro y Zamora. El dirigente popular recordó que el "PP ganó las pasadas elecciones municipales", "lo que provocó pactos antinaturales sin un proyecto político que ha derivado en peleas de gallitos por las poltronas", en clara referencia a las desavenencias vividas en el último pleno del Ayuntamiento de Zamora. También aludió a la ausencia de proyecto político para catalogar la alcaldía de Tomás del Bien como un gobierno "personalista y sectario que lo único que busca es medrar en su partido para alcanzar sus objetivos políticos".

Si Maíllo fue el encargado de clausurar el acto, José Luis Prieto, vicepresidente de la Diputación y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Toro, fue el designado para abrir el turno de palabra en los jardines de la bodega toresana. Prieto agradeció la elección de Toro como el lugar donde cerrar este inicio de curso político debido a que "fue una de las plazas que perdimos en 2015". El edil popular continuó dando una serie de datos sobre la gestión llevada a cabo por el grupo socialista en el Consistorio local: "desde las pasadas elecciones Toro ha perdido 846 días". En esta misma línea Prieto reprochó a la administración "cerrar la emisora local "Radio Toro" y la piscina municipal" y de desatender servicios básicos como "la limpieza o las instalaciones deportivas". Continuando con los guarismos, el vicepresidente de la Diputación acusó al actual Gobierno de perder "200.000 euros en la mala licitación del puente de piedra y 110.000 en los planes de obras municipales". Prieto finalizó su alocución afirmando que el PP prepara una lista ilusionante para "echar a ese señor del Ayuntamiento", en clara alusión a Tomás del Bien.

El nuevo presidente del PP de Zamora, José María Barrios, también tomó el micrófono para realizar declaraciones. Barrios se retrotrajo a 2015 para recordar el "descalabro que se produjo en muchas de nuestra comunidades". El sucesor de Martínez Maíllo también aludió a los pactos políticos como causantes de la pérdida de las alcaldías en los comicios municipales de hace dos años, lo que aprovechó para sacar a la palestra "la fisura entre IU y PSOE en el Ayuntamiento de Zamora, que están más pendientes de repartirse los cargos que de gobernar para los ciudadanos". "El único objetivo es desbancar al Partido Popular de las instituciones", estrategia según Barrios que desemboca en un proyecto roto "porque cada uno tira para un lado".

Con un discurso muy centrado en la estrategia a seguir en las próximas elecciones autonómicas y municipales, el dirigente popular animó a los órganos del partido, y a los allí presentes, a crear una nueva imagen que "transmita ilusión a los ciudadanos". "La gente sabe que gestionamos bien, ¿pero transmitimos ilusión? Intentemos hacerlo para que en 2019 se consigan los mejores resultados posibles para Zamora", reflexionó José Luis Barrios.