Una avería deja sin línea de teléfono durante dos días al municipio de Abezames

Una avería ha provocado que, durante dos días, los vecinos de Abezames no hayan podido utilizar la línea telefónica y el alcalde, Donato Rodríguez, ha cuestionado la "falta de organización" de la empresa encargada de proporcionar el suministro, a la hora de ofrecer una solución a los vecinos. Destacó Rodríguez que, tras percatarse de que carecía del servicio en su domicilio, alertó a la empresa, aunque posteriormente pudo constatar que la avería afectaba a todo el municipio. Tras poner esta situación en conocimiento de la compañía, ésta le comunicó que, de forma individual, cada vecino debía llamar para informar sobre la incidencia. Ante esta respuesta, Rodríguez reiteró que se trataba de una avería general que afectaba a todo el pueblo. La avería no fue subsanada en dos días, durante los que los vecinos de Abezames no han podido utilizar la línea telefónica. Por este motivo, Rodríguez ha solicitado a la empresa una "mejor organización" a la hora de resolver los problemas de los usuarios.