El PP califica de "rabieta" las críticas del alcalde por la visita del embajador de Jordania

El PP ha acusado al alcalde, Tomás del Bien, de "considerarse el amo de la ciudad" y ha calificado de "rabieta" sus críticas sobre la visita realizada por el embajador de Jordania. Destacó el PP que esta visita "tuvo un carácter privado" y recordó a Del Bien que "presidir la Corporación no le da derecho a exigir que los visitantes le rindan pleitesía". En este punto, subrayó que "si el alcalde no es capaz de gestionar este tipo de visitas, flaco favor le hace a la ciudad criticando despiadadamente a quien si lo hace desde la humildad de un toresano más". Para los populares toresanos "esta rabieta" responde "al posicionamiento de Del Bien para ser secretario provincial del PSOE y a la pérdida de una oportunidad más de hacerse una foto aprovechando su condición de alcalde". Los concejales populares instaron a Del Bien a "ocuparse más del estado de la ciudad y de las carencias constantes en la prestación de servicios sociales que de aprovechar cualquier ocasión para insultar la inteligencia de los toresanos". Por último, denunciaron la utilización que el alcalde intenta hacer de los empresarios o de instituciones como el Consejo Regulador y matizaron que "no van a permitir que el mandatario local, cuyas ansias de poder absolutista le llevan incluso a querer controlar quién entra o sale de la cuidad, como buen seguidor de regímenes dictatoriales como Venezuela, controle o manipule los logros de los concejales populares para la cuidad".