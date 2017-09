Madre y "señora" de la ciudad

Foto M. J. C.

Numerosos toresanos siguieron en el templo la misa de fiesta. Foto M. J. C.

Invocación, convocación y provocación. Estas tres palabras adquirieron un protagonismo especial en la homilía de la misa de fiesta celebrada ayer en honor de la Virgen del Canto y que congregó en su ermita a numerosas personas. El párroco, José Luis Miranda, acompañado por otros sacerdotes, presidió una emotiva eucaristía en la que recordó que, el 8 de septiembre, se celebra el nacimiento de María. A renglón seguido, precisó que en Toro "invocamos a la Virgen con el nombre de Virgen del Canto", cuyo origen puede deberse al material en el que está realizada la imagen, piedra arenisca o, como relata la leyenda, a que fue hallada entre cantos por un labrador que trabajaba sus tierras.

Del mismo modo, precisó que no se sabe con certeza cuándo comenzó a ser considerada la patrona de Toro y su alfoz, aunque un documento del siglo XVI ya se refiere a la Virgen del Canto como "señora" de la ciudad. En su homilía, Miranda también recordó que la Virgen del Canto convoca a los toresanos como una madre que "quiere tener cerca a sus hijos" y pidió que a esta llamada los feligreses acudan con mayor asiduidad y no solo el día de la fiesta con el objetivo de que "la devoción a María no se diluya". A renglón seguido precisó que la cofradía y la corte de la Virgen del Canto "tienen vocación de futuro" y, por este motivo, impulsan diferentes iniciativas para que, desde niños, los toresanos demuestren el fervor que sienten hacia su patrona.

Por otra parte, el párroco destacó en su homilía que "la Virgen del Canto también nos provoca y nos interpela para que trabajemos juntos por un futuro mejor". Este objetivo, como subrayó, sería posible si los toresanos hicieran suya una de las mejores virtudes de la Virgen del Canto: la humildad. En este punto, como precisó, "cuando actuamos con humildad como capaces de poner lo mejor de nosotros mismos y no zancadillas; de escuchar y no de juzgar y de vivir y trabajar juntos". Como manda la tradición, la misa de fiesta fue clausurada con un cántico, el himno de la Virgen del Canto, que los toresanos entonaron con especial emoción.

Por otra parte, la cofradía sorteó ayer varios regalos entre las personas que participaron en la ofrenda floral. El primero, una lámina de la Virgen del Canto, recayó en el número 157, mientras que los otros dos premios, dos imágenes de la patrona, fueron para los números 139 y 46.