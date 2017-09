El PSOE presentará una moción de reprobación del edil José Luis Prieto

El PSOE presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Toro una moción de reprobación del portavoz del PP, José Luis Prieto, a quien también exigirá su dimisión como concejal, por no haber comunicado ni haber invitado a las autoridades locales a la visita realizada esta semana por el embajador de Jordania en España, Ghassam Majali a la ciudad. Así lo confirmó ayer el alcalde, Tomás del Bien, quien señaló que para la moción de reprobación se solicitará el respaldo de organizaciones y entidades toresanas que "día a día luchan por la promoción del turismo y de sus productos", en alusión al Consejo Regulador, la CEOE, la asociación de hosteleros y empresarios que han puesto en marcha iniciativas turísticas privadas.

El mandatario municipal reconoció ayer que conoció la visita a Toro del embajador de Jordania en España a través de la prensa, visita en la que estuvo acompañado por el vicepresidente de la Diputación y portavoz del grupo municipal popular y del resto de concejales del PP en la ciudad. "No salimos del asombro", reconoció Del Bien, ante esta actitud, sobre todo después de conocer que, posteriormente el embajador visitó Zamora y los concejales populares concertaron un encuentro con el alcalde de la capital, Francisco Guarido. Ante estos hechos, cuestionó la "actitud caciquil de José Luis Prieto y del resto de concejales populares que le secundan como una comparsa sin criterio ninguno" y anunció que el Ayuntamiento remitirá un escrito de protesta a la Diputación Provincial en la que Prieto es vicepresidente y responsable del área de Turismo y no descarta enviar otro escrito a la Dirección Provincial del PP en Zamora.

Del mismo modo, Del Bien remitirá un escrito al embajador de Jordania, "lamentando profundamente lo sucedido" y que no fuera recibido por el alcalde, proponiéndole además una visita institucional en la fiesta de la Vendimia o cuando "su agenda se lo permita", con el fin de "hablar de turismo y de posibles relaciones comerciales para promocionar todos los productos toresanos". Por otra parte, el mandatario municipal acusó a Prieto de actuar de forma "pueril" y utilizando tácticas "de baja estopa", a la vez que le recordó que "todos los concejales de este Ayuntamiento deben estar comprometidos con la ciudad de Toro y con su desarrollo". En este punto, precisó que "lo que le permite tener al señor Prieto un sueldo, que es el doble que el del alcalde, es su puesto como concejal en el Ayuntamiento", por lo que le instó a que presente su dimisión "por no ser fiel a su ciudad, por no pensar más allá de la venganza o del rédito político que puede obtener con sus actuaciones, cuando lo que tiene que hacer es trabajar en serio y promocionar la ciudad ante cualquier institución, en cualquier lugar y sin partidismos". Por último subrayó que, con este tipo de actuaciones, "Prieto muestra ese afán desmedido por proporcionarse a sí mismo y no ha sido nada diplomático ante un embajador que de diplomacia lo sabe todo y que habrá alucinado con la actitud caciquil de un concejal pueblerino".