Las obras en la calle San Lorenzo dejan al descubierto una tumba y un esqueleto

Las obras de renovación que se están ejecutando en la calle San Lorenzo de Toro han dejado al descubierto una tumba mudéjar y un esqueleto humano, cuyo origen será analizado por el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. No obstante, de un primer análisis realizado por la arqueóloga Pilar Ramos, se desprende que la sepultura, hallada en uno de los laterales de la zanja abierta por la empresa concesionaria de las obras de San Lorenzo, podría tratarse de una tumba mudéjar que, en principio, sería coetánea a la iglesia de San Lorenzo el Real, ubicada en las inmediaciones y que fue edificada en el siglo XII. En cuanto al esqueleto encontrado en el interior de la tumba, Ramos destacó que, por el momento, no se puede establecer su «cronología», al no haberse hallado «materiales asociados», aunque, a su juicio, podría ser posterior a la sepultura porque, en épocas pasadas, «las tumbas se reutilizaban».

En cuanto al estado de conservación del esqueleto reconoció que «era pésimo» por la humedad acumulada en la zona y que, incluso, la parte inferior de las piernas no ha podido ser documentada. Por otra parte, la arqueóloga destacó que el hallazgo podría enmarcarse dentro de «un inhumación normal y de un enterramiento cristiano», aunque resaltó su valor arqueológico y no descarta que pudieran aparecer más tumbas similares durante los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están acometiendo en la calle San Lorenzo. No obstante, recordó que hace años ya fueron documentadas más tumbas del mismo estilo asociadas a la iglesia de San Lorenzo el Real, en concreto, cuando se realizó una excavación para adecuar una cámara bufa destinada a aislar el templo de las humedades.