La banda "Sones del Órbigo" logra el lleno en el Latorre

La actuación de la Banda de Música "Sones del Órbigo" estaba planeada para que se celebrase en la histórica plaza de toros de la ciudad de Toro la noche del sábado, tal y como adelantó la concejala de Cultura, Sara Pérez. No obstante, la meteorología de los últimos días, con intensas lluvias sobre la capital del alfoz, presentaba un escenario impracticable, con el albero del coso taurino totalmente empapado y con multitud de numerosos charcos. Finalmente, las autoridades decidieron trasladar la actuación hasta el Teatro Latorre, que fue el escenario que acogió el concierto de la banda leonesa de Veguellina de Órbigo e inauguró el cartel de actividades del Verano Cultural.

La actuación de los miembros de "Sones del Órbigo" no defraudo y el Teatro Latorre logró el lleno. Y es que no en vano su segundo puesto en el Festival Internacional "Armónico", celebrado en esta localidad, les acredita como un conjunto de importante reputación. El concierto no contó con un programa donde se desglosaran las piezas musicales, sino que fue el mismo director de la agrupación quien introdujo cada una de las melodías interpretadas. Destacan especialmente algunas composiciones del músico toresano David Rivas.

Con esta actuación la Banda de Música "Sones del Órbigo" regresa a Toro por la puerta grande, los leoneses triunfaron con su concierto del pasado sábado noche en el Latorre y además inauguraron el cartel de actuaciones y actividades del Verano Cultural, organizadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toro. Esta será la primera de las 16 actuaciones musicales que se han programado para estos meses estivales.

La música no estará sola durante las calurosas jornadas de verano. A los conciertos que se celebraran en tierras toresanas hay que añadirle el cine al aire libre, los juegos deportivos, las yincanas, la liga de verano de fútbol sala, los esports, los talleres de teatro, las exposiciones de fotografía y multitud de eventos y actividades para todas las edades y gustos.