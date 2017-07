El Procurador del Común admite una queja sobre el "uso partidista" de una red social del Ayuntamiento

Foto M. J. C.

El Procurador del Común ha admitido a trámite una queja presentada por el PP sobre la "utilización partidista" de la página de Facebook del Ayuntamiento de Toro, por parte del equipo de Gobierno socialista. Los populares han recibido una notificación del Procurador del Común en la que comunica que la citada queja ha sido admitida a trámite, lo que obligará al alcalde, Tomás del Bien, a ofrecer de nuevo y ante un "estamento superior" explicaciones sobre "su forma de gobernar en la ciudad". Precisó el grupo popular que este "uso partidista" se produce desde que el actual equipo de Gobierno socialista asumiera hace dos años la gestión municipal y creara la página institucional de Facebook del Ayuntamiento.

Además, reprochó al equipo de Gobierno que utilice la página de esta red social para "contestar, denigrar e insultar" al PP y a su portavoz, cuando "intentan desarrollar su labor de oposición". En todo caso, para los populares, "contestaciones de este tipo no deberían hacerse desde una página institucional", sino en los medios y redes sociales del PSOE, en los que, según la oposición, el equipo de Gobierno no tiene tantos seguidores.

Ante la "gravedad" de estos hechos, los populares han reclamado que "de forma inmediata" se adopten medidas para que "no se vuelva a producir una situación similar" o, en su defecto, que también puedan utilizar el perfil institucional del Ayuntamiento en las redes sociales para "lanzar" sus notas de prensa. Incluso, el PP estaría dispuesto a aceptar un "trato igualitario" en cuanto a la información que ofrecen las dos formaciones políticas en la página institucional de la citada red social.

No obstante, los concejales populares consideran que, en una página institucional, no se deben publicar manifestaciones como "Prieto y Ucero vuelven a acudir a la maldad política, al fango, a la mentira. Son políticos nefastos (sic), desleales y malos conciudadanos", "?como dijo Goebbels, alto cargo nazi, con el que parece que coinciden sus tesis", "... herencias envenenadas que el Partido Popular dejó a la ciudad de Toro..." o "no tienes vergüenza del daño que estás haciendo a Toro en la Diputación Provincial donde es vox pópuli que vas diciendo que a Toro ni agua", entre otras muchas expresiones.

Por otra parte, ante la "gravedad" de estas y otras acusaciones vertidas en una página de perfil institucional que el PSOE "utiliza de forma partidista" y antes de emprender acciones de otro tipo, los populares solicitaron el amparo del Procurador del Común que, ahora, ha admitido a trámite su queja.

Por último, la oposición reiteró que, tras ser admitida a trámite su protesta, Del Bien tendrá que ofrecer explicaciones ante el Procurador del Común sobre su forma de gobernar en la ciudad de Toro.