El grupo "Vacceos" programa una eucaristía, una comida y bailes para su XII aniversario

El grupo de folclore "Vacceos" de Morales de Toro conmemorará el domingo su XII aniversario, para el que ha preparado un variado programa de actividades que compartirá con antiguos integrantes del colectivo. La presidenta de "Vacceos", Flori Sandoval, destacó que, para conmemorar este aniversario el grupo asistirá a una eucaristía en Morales de Toro y, a continuación, sus integrantes compartirán una comida de hermandad, que dará paso a una animada sesión de bailes tradicionales. A este aniversario han sido invitados antiguos integrantes del grupo que, por diversas razones, no han podido continuar ya que, de los fundadores, tan solo quedan seis miembros. No obstante, Sandoval apuntó que, en los últimos años, se han producido nuevas incorporaciones, sobre todo de algunos niños y niñas que permiten mantener el grupo y que no se pierdan bailes tradicionales de la comarca.

Al margen de este aniversario, "Vacceos" celebrará el 11 de agosto, en el marco de las fiestas de Morales de Toro, un desfile de trajes tradicionales, mantillas y mantones que se tendrá lugar en la Plaza Mayor de la localidad. El grupo ha decidido posponer hasta agosto este desfile de indumentaria tradicional con el objetivo de facilitar la participación de moralinos que residen fuera, pero que regresan a su localidad natal para disfrutar de sus vacaciones y de las fiestas patronales. Sobre este desfile, Sandoval remarcó que, en Morales de Toro, se conservan muchas prendas de "ropa antigua" que se exhibirán en este evento, durante el que el público será obsequiado con limonada y pastas. El grupo "Vacceos" se fundó hace doce años después de que el Ayuntamiento de Morales de Toro organizara un taller de bailes tradicionales. Tras esta experiencia, un grupo de alumnos decidió crear el grupo para recuperar bailes tradicionales y transmitirlos a las nuevas generaciones. Desde entonces, ha ofrecido numerosas actuaciones en las diferentes fiestas y ferias de Morales de Toro y ha participado en encuentros de folclore.