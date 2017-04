El canal Toro-Zamora pide a la instituciones que fomenten el ahorro de agua por la sequía

El presidente de la comunidad de regantes del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, ha instado a las distintas administraciones a que se conciencien del grave problema que supone la sequía y a que adopten medidas para conseguir un mayor ahorro de agua, medidas que ya han sido impuestas a los agricultores y que condicionarán el desarrollo de la presente campaña de riego que se presenta muy complicada. Reconoció Ballesteros que los problemas provocados por la escasez de agua "son evidentes" y que, en el caso de canales de riego como el Toro-Zamora, se han impuesto unas restricciones de agua que alcanzan el 50% respecto a la pasada campaña. Esta limitación condicionará los rendimientos de las futuras cosechas, aunque la "inquietud" que se ha extendido entre los agricultores es si van a disponer de agua suficiente durante toda campaña que finalizará en septiembre, ya que, en la actualidad, "nadie nos asegura que se pueda cerrar el ciclo de un cultivo".



Ante esta situación, Ballesteros reconoció que la "alarma" generada por la persistente sequía tan solo se ha extendido al sector agrícola, mientras que otras instituciones no parecen haber asumido la importancia de este problema y, por el momento, no han impuesto ninguna medida como, por ejemplo, limitar el riego de jardines. "Los agricultores no somos los malos de la película", puntualizó Ballesteros quien precisó que, en el caso del canal Toro-Zamora, los comuneros han realizado un importante esfuerzo para conseguir un mayor ahorro de agua, afrontando las "costosas" obras de modernización de la infraestructura.



En este punto, recordó que los agricultores del canal Toro-Zamora han invertido un total de 55 millones de euros en la ejecución de las obras de modernización, inversión que deben afrontar de "su bolsillo" a pesar de que, en campañas de riego como la actual, no puedan sembrar aquellos cultivos con los que pueden obtener una mayor rentabilidad que les permita afrontar los gastos de las mejoras ejecutadas en el canal y "poder vivir" o contratar a trabajadores. En el caso concreto del canal Toro-Zamora, como recordó Ballesteros, de los cerca de 1.700 comuneros que dependen de esta infraestructura, alrededor del 80% se dedican en exclusiva a la agricultura, por lo que este año, verán recortados sus ingresos si, finalmente, no pueden sacar adelante sus cosechas.



Por todos estos motivos, el presidente de la comunidad de regantes del canal Toro-Zamora ha solicitado al resto de las administraciones que tomen conciencia del importante problema que supone la sequía y que adopten medidas para conseguir un mayor ahorro de agua.