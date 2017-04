Los jóvenes, protagonistas en los actos del 30 aniversario de la DO Toro

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro festeja su 30 aniversario con el reto de atraer al público más joven al mundo del vino y así ir construyendo el futuro de la organización. Uno de los objetivos que se ha marcado la DO es concienciar al consumidor de que no hace falta ser todo un sumiller para entender de vino. Para beber, saborear y comprar buen vino no se precisa amplios conocimientos en el mundo de la enología, sino unas pequeñas claves que pueden ser aprendidas por cualquier amante del caldo de la uva.



Con el fin de alcanzar dichas metas, y renovar el espíritu de la institución, ya están previstos una serie de eventos musicales como un festival de rock en Toro durante los días 23, 24 y 25 de junio.



La Feria del Vino, anunciada ya para el 27 y 28 de mayo será uno de los actos nucleares en la celebración del 30 aniversario de la institución dedicada al principal producto de la tierra toresana.



Ruta del Vino



En la promoción se prevé una renovación total. Por ejemplo, hasta el momento la organización estaba desplazándose al extranjero para dar a conocer los vinos que están bajo la denominación de origen. Ahora, se pretende dar la vuelta e invitar a que empresas extranjeras, blogueros y sumilleres que trabajan con el vino como producto de negocio se acerquen a esta tierra y conozcan todo lo que rodea al vino de Toro.



En el horizonte todavía espera un proyecto que parece que va a materializarse de un momento a otro: la Ruta del Vino. Para ello se ha de lograr la certificación otorgada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), indispensable para conseguir esta denominación. De momento, tal y como informan desde el propio Consejo Regulador, la futura ruta cuenta con 60 inscritos entre bodegas, ayuntamientos, hoteles, bares, restaurantes, vinotecas, asociaciones y museos. Una vez que se logre la resolución positiva de Acevin el primer paso es instalar la señalización pertinente con placas identificativas en cada uno de los establecimientos que formen parte de la ruta.