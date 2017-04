Los daños provocados por la sequía en el cereal alcanzan el 50% en varias comarcas

La sequía afecta ya al 50% de la cosecha de cereal en zonas de la provincia como el Bajo Duero o Campos-Pan aunque, si no reaparecen las lluvias en los próximos días, los daños podrían ser "irreversibles". Así lo expusieron ayer responsables de la Alianza Coag-Upa, en una jornada informativa celebrada en Toro para abordar diversas cuestiones relacionadas con las limitaciones previstas en los riegos que dependen de los canales y asociadas a la escasez de agua o las elevadas sanciones que está imponiendo la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por la rotación de cultivos, así como la necesidad de regularizar pozos y sondeos históricos, con autorizaciones de minas, para utilizar el agua de los acuíferos y reducir los efectos de la persistente sequía.



Decenas de agricultores de la provincia asistieron a esta jornada informativa en la que el secretario general de la organización agraria Upa, Aurelio González, aseguró que, de mantenerse la situación de estabilidad meteorológica y si en los próximos días no reaparecen las lluvias, las pérdidas en las cosechas de cereal en el Bajo Duero o en las comarcas de Campos-Pan pueden llegar al 100%. Además, subrayó que, en las parcelas que dependen del riego de los canales, los agricultores no podrán este año sembrar cultivos más productivos como el maíz y tendrán que recurrir al girasol, con la consiguiente pérdida de rentabilidad económica. Del mismo modo, apuntó que en otras comarcas de la provincia como Aliste o Sanabria "se han secado los pastos" y los ganaderos, ante la ausencia de forrajes, se han visto obligados a proporcionar "alimentación comprada" a sus animales. A pesar de la complicada situación del campo y de la posible pérdida parcial de la cosecha del cereal, otros cultivos como la remolacha, según la organización agraria, podría "salvarse" de la sequía, porque "se está sembrando en fincas y regadíos con pozos de sondeo que captan el agua subterránea" y, por tanto, no depende en exclusiva del riego de los canales.



Ante situaciones extremas de sequía como la que afecta este año al campo de la provincia, la Alianza Coag-Upa apuesta por la utilización de pozos para poder obtener agua del acuífero subterráneo, aunque sería preciso regularizar la situación de algunos que se encuentran en una situación "ilegal", aunque en otros casos sería preciso modificar la concesión de minas otorgada por la CHD hace años. No obstante, González apuntó la necesidad de adoptar medidas para evitar un "abuso del agua del acuífero subterráneo y que pasan por realizar un "control efectivo de los pozos ilegales" que extraen agua sin permiso. En este punto, recordó que una de las medidas que se deben aplicar es la implantación de contadores para controlar el agua que gastan los agricultores que utilizan estos pozos, aunque también destacó la conveniencia de que el Ministerio de Agricultura apruebe nuevas líneas de ayuda para que las explotaciones agrarias puedan invertir en sistemas de eficiencia de riego.



En la misma línea, el secretario general de Coag, Lorenzo Rivera, destacó que, muchos pozos, no se utilizan desde hace décadas por motivos económicos o porque sus propietarios "no han encontrado un relevo generacional", por lo que no están inscritos en la CHD para el aprovechamiento del agua subterránea. Reconoció Rivero que si se pudieran volver a utilizar estos pozos, "podrían suplir el agua que no cae del cielo" y apuntó que, en la provincia, por cada uno que se utiliza puede haber cinco sin uso. De otro lado, el máximo responsable de Coag señaló que la regularización de la concesión de estos pozos permitiría a los agricultores utilizar el agua subterránea para el riego de sus parcelas y remarcó que, en la actualidad, "se está sacando menos del acuífero que hace veinte o treinta años". De hecho, puntualizó que, en la actualidad, el acuífero está niveles similares a los registrados en 2010 cuando la siembra de remolacha se redujo al 50% por la reestructuración del sector, aunque también el incremento del coste de la energía eléctrica y del gasóleo provocó que muchos de los pozos "se abandonaran porque eran inviables económicamente".