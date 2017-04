Los bomberos sofocan un fuego en Villalube que calcina una vivienda habitada por una vecina

Los bomberos de Toro sofocaron ayer un incendio en una vivienda de dos plantas situada en Villalube y que ocasionó cuantiosos daños materiales. Responsables del Cuerpo de Bomberos confirmaron que, a las 12.22 horas, recibieron un aviso por el que fueron alertados de un incendio que afectaba a una vivienda en Villalube, propiedad de una vecina que, en el momento en el que se originaron las llamas se encontraba en su interior, aunque no resultó herida. Los vecinos de Villalube intentaron en un principio controlar el incendio que, ya en el lugar del siniestro, fue sofocado por las dos dotaciones del Parque de Bomberos de Toro desplazadas al municipio e integradas por siete efectivos y dos vehículos, uno de extinción de incendios y otro de apoyo.



Al parecer, según el relato de la propietaria, en el momento en el que se originó el fuego se encontraba en la cocina preparando la comida, cuando se percató de un intenso olor a quemado. En un principio, pensó que ese olor procedía de la calle y, tras salir al exterior de la vivienda, comprobó que no había humo ni fuego en los alrededores de su propiedad. Después de esta comprobación, la propietaria accedió de nuevo a su casa y se percató de que el fuego estaba afectando a la segunda planta. Los bomberos trasladados a Villalube intentaron desde el principio que el fuego no se propagara a otras viviendas colindantes, con las que el edificio calcinado comparte algunas vigas y que empezaban a prenderse. Durante más de tres horas los bomberos permanecieron en el lugar del siniestro para sofocar el fuego y evitar que pudiera reavivarse. Por el momento se desconocen la causas que originaron el fuego.