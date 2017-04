El alcalde achaca al "caos organizativo" la falta de respuesta al Procurador del Común

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, achacó ayer al "caos organizativo" del Ayuntamiento, heredado de la anterior gestión del PP, la falta de respuesta a los seis requerimientos realizados por el Procurador del Común de Castilla y León sobre una queja formulada por los concejales populares y relacionada con diversas solicitudes de acceso a información que no habrían sido atendidas. En este punto, el mandatario municipal reconoció que "es cierto" que el Ayuntamiento no ha contestado a los reiterados requerimientos de la institución regional, pero desmintió que al PP no se le haya facilitado la información solicitada sobre diferentes expedientes. De hecho, como subrayó, los concejales populares "siempre" han tenido acceso a la documentación requerida aunque, en ocasiones, no se ha podido facilitar en el plazo legalmente establecido.



De otro lado, Del Bien remarcó que el "caos organizativo" heredado de 16 años de gestión del PP "es difícil de rectificar", sobre todo porque, en algunos casos, los trabajadores municipales no tenían claras sus funciones o porque "se habían adquirido algunos vicios que se están tratando de corregir". Asimismo, arremetió contra el PP al que acusó de "no aceptar la derrota" en las últimas elecciones municipales y de "buscar cualquier resquicio legal" para cuestionar la gestión del equipo de Gobierno. Por otra parte, reconoció "estar tranquilo" ante la denuncia que el Procurador del Común ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, escrito que recientemente ha sido remitido al Ayuntamiento, porque "me defenderé y espero que todo se aclare".



No obstante, no dudó a la hora de calificar la citada denuncia como "inaudita", y precisó que, los concejales del PSOE que ejercieron la labor de oposición en anteriores mandatos, presentaron varias quejas ante el Procurador del Común, "que no fueron ni atendidas ni contestadas". Por último, recordó la dificultad que los socialistas tuvieron para acceder a información y, a modo de ejemplo, precisó que más de un centenar de preguntas formuladas al anterior Gobierno local del PP no fueron contestadas.