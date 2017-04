El PP pide al Ayuntamiento que ordene el punto limpio y deje de hacer oposición

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento de la ciudad comunicaba que había retirado 18.300 kilos de colchones acumulados, desde hace años, en una nave de propiedad municipal, después de que así se lo requiriera la Inspección de Trabajo ante el posible riesgo de incendio en las instalaciones. Los trabajos de limpieza supusieron un coste de casi 5.000 euros; gasto que el concejal de Medio Ambiente, Samuel Bonis, calificó de "quebranto" para las arcas públicas y señaló al anterior equipo de Gobierno del Partido Popular como responsable por "abandono deliberado" y le acusó de "malas prácticas".



El PP de Toro, a través de su portavoz, José Luis Prieto, considera que estas declaraciones de Bonis son una respuesta ante la denuncia realizada a finales de marzo por los corporativos populares que señalaban el "lamentable estado" en el que se encuentra el punto limpio "habitualmente". El PP denunciaba en su página de Facebook que el PSOE de Toro incumplía su promesa de "fomentar el uso del punto limpio". "Las basuras se encuentran en las puertas y todo está lleno de residuos", asevera Prieto.Considera que "ya era hora" de que el equipo de Gobierno retirara esos colchones "tras más de 22 meses gobernando". En esta misma línea, José Luis Prieto considera que 5.000 euros no es cantidad "suficiente" para desbaratar cualquier presupuesto, sino que es una cuantía propia para cualquier contingente que el Ayuntamiento sufra.



El concejal del PP recuerda al actual edil de Medio Ambiente que junto a la nave donde se almacenaban los colchones "hay un vertedero gestionado por el último gobierno socialista que dejó una deuda de un millón de euros". Prieto ha incidido en esta cuestión y afirma que dicho vertedero, a pesar de estar sellado, es una herencia "para siempre", en una zona de "alto valor medioambiental", fruto de la "pésima gestión" del último equipo de gobierno socialista. Prieto pide a Bonis que "mantenga el pueblo limpio" y que "no se dedique a hacer oposición a la oposición". Además, advierte que siempre se podrán recordar "desmanes mucho mayores" del anterior gobierno socialista que de los que el titular de Medio Ambiente. Prieto se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de Bonis ya que, en su opinión, han tenido "más de 22 meses" para ponerle solución. Prieto explica que la situación se debe a que los últimos meses este grupo no ha señalado "el estado de abandono" del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento porque desde su partido consideran que esto podría hacer que "viniesen menos visitantes al pueblo" y "no nos parecía responsable".



En cuanto a la responsabilidad de la anterior administración popular en la acumulación de colchones el PP aseguran que "probablemente los colchones se dejaron más tiempo del debido". Recuerdan que fue esos años cuando se puso en marcha el servicio de recogida de enseres. El portavoz de los populares afirma que tras almacenar una serie de residuos se contrataba una empresa que los trasladaba. Es decir, lo que señala José Luis Prieto es que los residuos se reunían hasta obtener una cantidad determinada, "generalmente marcada por el gestor de residuos", y luego se procedía a su traslado. "Los residuos estaban almacenados, no tirados por la calle", especifica el portavoz del PP de Toro.