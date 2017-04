El canal Toro-Zamora dispondrá de 3.000 metros cúbicos de agua por hectárea

La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora se reunieron ayer en asamblea general extraordinaria en la estación de bombeo de Monte la Reina para tratar las cuotas de agua impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero. La reunión fue multitudinaria, debido a la preocupación existente entre los miembros de la cooperación sobre volumen de agua del que dispondrán para regar sus cultivos.



El principal punto del día fueron los 3.000 metros cúbicos por hectárea del que dispondrán los agricultores del canal. Tal y como ha confirmado su presidente, Pedro Pablo Ballesteros, la "preocupación es muy grande". Actualmente el sistema Pisuerga, del que depende el canal, se encuentra a un 52% de su capacidad, frente al 88% del pasado año. Esto se traduce en que si una campaña normal requiere de 6.000 metros cúbicos por hectárea, los comuneros tendrán que lidiar con la mitad para dar rentabilidad a sus tierras.



La indignación en los comuneros es grande, no entienden cómo se ha llegado a esta situación tras modernizar sus instalaciones con el fin de ahorrar agua y después de que la primavera de 2016 fuera tan positiva. Desde la corporación de agricultores miran directamente a la CHD, ya que entienden que "hay que repartir mejor el agua, dando la que se necesite en cada momento y guardando cuando la situación lo requiera".



Reparto



Ballesteros ha confirmado que la preocupación por la escasez de agua repartida ya se ha trasladado a la comisión de desembalse y por ende a CHD, que contó con un representante en la asamblea de ayer. Finalmente los 3.000 metros cúbicos por hectárea quedaron aprobados, no obstante desde el Canal Toro-Zamora reclaman a CHD que "hagan todo lo posible" para aumentar esta cantidad o reportarla de aquellos lugares donde no la necesiten.



El reparto puede aumentar si las lluvias son favorables y aumentan el volumen de agua de los embalses, en ese caso CHD podría aumentar el lote por hectárea. No obstante, se puede dar la situación contraría. Ambos aspectos han sido destacados por la presidencia con el fin de que queden aclarados y los comuneros puedan estar prevenidos para "lo que pueda ocurrir". La previsión es de 3.000 metros cúbicos, pero eso no asegura esa cantidad para toda la campaña hasta el 30 de septiembre.



Los miembros del canal se encuentran en una situación límite. No es para menos, todo el sueldo del año depende de los réditos que obtengan de sus cultivos. De continuar con la escasez puede que muchos miembros no puedan ni cubrir los gastos de inversión.



La escasez de agua ataca especialmente a la agricultura que permite una mayor rentabilidad. Hablamos de cultivos hortícolas: patatas, zanahorias, cebollas, endivias? Con el fin de poder producir estos alimentos se sustituyó el cultivo de inundación y se impuso la modernización de las instalaciones. Esto ha supuesto un coste muy grande tanto para la comunidad de regantes, como para los agricultores en particular. Asimismo, estos cultivos permiten una mayor rentabilidad, pero también requieren de una importante inversión en pesticidas, insecticidas, abono o tareas de mantenimiento. Con esta previsión en el reparto de agua los comuneros que hayan apostado por estos cultivos corren un mayor peligro a la hora de recuperar la inversión inicial.



Por último, durante la asamblea también ha salido a colación la denuncia por parte del canal de la desidia de CHD en las tareas de mantenimiento y vigilancia del canal. El sentir general, tal y como ha expresado su presidente, es que cada vez la institución pública "se preocupa más por los intereses de particulares, que por los de la comunidad en su conjunto".



Asimismo, Pedro Pablo Ballesteros en declaraciones a este diario ha querido matizar unas declaraciones que realizó a este periódico respecto a la Asamblea General de principios de marzo. Ballesteros aclara que ninguno de los vocales que se presentaban por la circunscripción de Toro, tanto aquellos que se presentaban a la reelección como los que lo hacían por primera vez, "tienen a día de hoy ninguna sanción respecto al uso de las instalaciones de la comunidad".