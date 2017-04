El canal de San José prevé una campaña de riego "complicada" por la escasez de agua

La comunidad de regantes del canal de San José ha celebrado una asamblea informativa en la que ha explicado a los agricultores la situación actual de los embalses de los que se abastece esta infraestructura de riego que, si no reaparecen las lluvias, podría provocar que la campaña, que ha comenzado esta semana, sea más complicada que en años anteriores. El presidente del canal de San José, Antonio Roldán, expuso a los regantes que los embalses de los que depende la comunidad están, en la actualidad, al 50% de su capacidad y que, de ese porcentaje, una parte se reserva como "remanente". Ante la previsible escasez de agua para la presente campaña, Roldán pidió a los agricultores que planifiquen las siembras, porque, "aunque cada uno es libre de sembrar lo que quiera", este año es posible que el agua embalsada no sea suficiente para el riego de determinados cultivos. En concreto, reconoció que, excepto el girasol, el resto de cultivos precisan más agua de la que, en estos momentos, es capaz de garantizar la comunidad de regantes, en función de la cantidad acumulada en los embalses.



Por otra parte, Roldán precisó que el canal de San José ya ha recibido el primer desembalse de agua, aunque los turnos de riego no se fijarán, en principio, hasta el próximo mes de mayo, turnos que se establecerán en función del "comportamiento de los embalses". Por todos estos motivos, Roldán no dudó al afirmar que la nueva campaña de riego se presenta "muy complicada", por lo que espera que, en las próximas semanas, reaparezcan las lluvias para paliar los efectos de la sequía porque, como precisó, "en los últimos cinco meses apenas ha entrado agua en los embalses". Por otra parte, reconoció que si la comunidad de regantes hubiera apostado por la modernización, ante problemas como la escasez de agua prevista para la presente campaña, el canal de San José podría haber "regulado" los metros cúbicos que gastará cada regante, mientras que en la actualidad tan solo puede controlar la salida por "determinadas zonas". No obstante, recordó que, hasta en tres ocasiones, ha propuesto que la comunidad se acogiera a los planes de modernización de los regadíos, opción que ha sido rechazada por los comuneros. En la actualidad, del canal de San José dependen más de un millar de agricultores y alrededor de 4.300 hectáreas.