El Pleno aprueba solicitar a Defensa la reversión a la ciudad de Monte la Reina

El pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer, por unanimidad, una moción de urgencia presentada por el PSOE para instar al Ministerio de Defensa a retomar las conversaciones, con el objetivo de conseguir la reversión a la ciudad de los terrenos del campamento militar de Monte la Reina. El alcalde, Tomás del Bien, fue el encargado de defender la urgencia de la moción y explicó que, tras varios intentos fallidos, el Ayuntamiento retoma ahora esta "reivindicación histórica" de la ciudad, tras constatar que el Ministerio ha eliminado del apartado de subastas pendientes de su página web los terrenos de Monte la Reina, hecho que coincide en el tiempo con la petición a la institución local sobre unos certificados de calificación urbanística del paraje. Por este motivo, como subrayó Del Bien, "entendemos que ante cualquier movimiento, este es el momento de retomar la reivindicación".



La moción aprobada ayer por el pleno hace "memoria" de los orígenes históricos de Monte la Reina, terrenos que deben su nombre a la reina María de Molina quien los donó a la ciudad de Toro. Hasta 1293 el paraje, conocido en la actualidad como "campo de tiro" se denominaba "Monte de Noviellas" y, en esa época, la reina formalizó la donación de los pastos y, "el suelo y el vuelo", fueron cedidos al Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. En el siglo XV, como apuntó Del Bien, el Ayuntamiento adquirió al monasterio, por un valor de 20.000 maravedís, el "suelo y el vuelo" del lugar y ostentó la propiedad hasta el siglo XIX cuando, por la Desamortización de Madoz, fue adquirida por el Marqués de Villapalierna y, posteriormente, pasó a manos del Ministerio de Defensa. Además, el alcalde repasó la historia de los terrenos que abarca el campamento militar de Monte la Reina que pertenecieron al Marqués de Valparaíso y, posteriormente, pasaron a manos de la Fundación Valparaíso, hasta que fueron comprados "en tiempos de Carlos Pinilla", durante la dictadura franquista, y posteriormente pasaron a manos de la Fundación San José de la Universidad Laboral de Zamora, para acabar siendo propiedad del Ministerio de Defensa. Ya en el siglo XX, en estos terrenos se implantaron el campamento militar y el campo de tiro para maniobras militares, instalaciones que, en la actualidad y después de dejar de cumplir su cometido, presentan un "abandono total". Tras varios intentos por recuperar estas parcelas, el Ayuntamiento ha decidido ahora retomar esta reivindicación con el objetivo de que puedan revertir en la ciudad para, como anunció, "su aprovechamiento y el desarrollo de un proyecto integral de carácter medio ambiental y lúdico que beneficie a Toro, su comarca y, por extensión, a toda la provincia".



Una vez finalizado el pleno, el alcalde respondió a una pregunta formulada por un vecino sobre las posibilidades reales del Ayuntamiento de conseguir la reversión de Monte la Reina a la ciudad. En respuesta a esta cuestión, Del Bien, reconoció que "las posibilidades no son muchas, pero es nuestro deber intentarlo", a la vez que subrayó que la "misión" del Ayuntamiento es "demostrar que los terrenos fueron cedidos para una determinada función y que, en la actualidad no tienen ningún uso". Del mismo modo, la Alcaldía tratará de convencer a Defensa de que Monte la Reina es un "factor" básico para el futuro de Toro y de la provincia. Asimismo, incidirá en el valor medioambiental del paraje en el que se conservan numerosas especies de flora y fauna. En definitiva, a juicio del alcalde, las posibilidades de recuperar Monte la Reina, pasan por "plantear un buen proyecto y hacer ver al Ministerio que no sería muy justo que se lucrara con la venta de lo que en su día fue un bien de propios, en lugar de apoyar un proyecto de futuro".



Por otra parte, el pleno aprobó ayer la desafectación de un camión del servicio de recogida de basuras y una modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El único punto que no fue aprobado por unanimidad fue un reconocimiento extrajudicial de crédito, por un valor superior a 26.000 euros, al que se opuso el PP por el procedimiento seguido para reconocer las facturas incluidas en el expediente y que, incluso, ha motivado un reparo del servicio de Intervención. Por otra parte, la sesión correspondiente a este mes se trasladó ayer al liceo del Teatro Latorre por las obras de remodelación que se están ejecutando en el salón de plenos del Ayuntamiento.